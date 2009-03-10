"سالنامه تئاتر ایران" ویژه سال 88 منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز سالنامه این چنین آمده است: پیش‌بینی می‌شد جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تاریخ دقیق تولد و فوت هنرمندان ایرانی و خارجی بر اساس دو فهرست 100 نفره کفایت می‌کند. در همان ابتدای راه با توجه به ویژگی هنرهای نمایشی هر فهرست را به 200 نفر افزایش دادیم اما از میانه مسیر غفلت از هنرمندان فعال استان‌های سراسر کشور را جایز ندانستیم.

"سالنامه تئاتر ایران" شامل بخش‌هایی چون گاه‌نویسی تاریخ تئاتر جهان، وقایع‌نگاری تاریخ تئاتر ایران، کتاب‌نگاری تئاتر ایران، اجرانویسی تئاتر ایران، نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه نمایش، سالن‌های نمایش، سالن‌های نمایش استان‌ها، جشنواره‌های جهانی تئاتر، رویدادهای نجومی قابل رویت در ایران و ... همراه با عکس‌هایی از نمایش‌های ایرانی است.