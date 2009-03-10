هنوز نتوانسته ایم حلقه ارتباط و برخورد با نسل جوان را بازیابی و بازبینی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جواد ملکیان بعد از ظهر سه شنبه در نشست مشترک مشاورین و مدیران عامل کانونهای فرهنگی اجتماعی در فرمانداریهای استان که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، حمایت از نسل جوان و تربیت جوانان را پایه قوی و محکم تحکیم خانواده در جامعه دانست و اظهار داشت: در جامعه ای زندگی می کنیم که اگر بخواهیم در آن کنکاش کنیم و مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که جامعه اسلامی ایران به هر حال وابسته به جامعه جهانی است و نمی توانیم فرهنگ جامعه ایران را جدای از فرهنگ جامعه جهانی بدانیم.

وی افزود: از آنجا که بیشترین مخاطبان جامعه جهانی را نسل جوان تشکیل می دهند، می توانند از این فرهنگ تأثیر پذیرفته یا بر آن تأثیرگذار باشند، می توانند یا به عنوان نقطه ثبات جامعه در جهان و یا قشر آسیب پذیر نقش خود را ایفا کنند. بنابراین می طلبد که به جوانان و تربیت صحیح آنها توجه داشت و این تنها با ارتباط صحیح با نسل جوان محقق می شود.

ملکیان با بیان اینکه با تفکرهای غلط با عنوان دوری از مد، نسل جوان را تربیت کرده ایم، گفت: هنوز به درستی نتوانسته ایم حلقه ارتباط و برخورد با نسل جوان را بازیابی و بازبینی کنیم.

وی با ضروری دانستن بازبینی شیوه های برخورد برای استحکام حلقه ارتباط با نسل جوان، گفت: می طلبد که به جوانان و تربیت صحیح آنها توجه داشت و این محقق نمی شود مگر اینکه سعی کنیم ارتباط صحیحی با نسل جوان برقرار کنیم.

مدیرکل حوزه استانداری کرمانشاه ارائه فرهنگهای قدیمی در ایران برای جوانان را زمینه ساز ایجاد فاصله ها با نسل جوان عنوان و خاطرنشان کرد: با ارائه فرهنگهایی که با جامعه امروز ایران متفاوت است نباید با این فرهنگ ها و مجبور کردن نسل جوان آسیب ها را در جامعه و نسل جوان برای پیروی از آنها بیش از پیش افزایش دهیم.