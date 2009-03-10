برنامه های ویژه نیروی هوایی ارتش در سرزمین نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی معاون فرهنگی و روابط عمومی اداره تحقیقات سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به اعزام کاروان های راهیان نور گفت: همه ساله و با همت مسئولان و نهادها و سازمان های مختلف برنامه اعزام کاروان های راهیان نور جهت بازدید از سرزمین نور به فرمایش مقام معظم رهبری به مرحله اجرا در می آید.

وی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ستونهای اصلی دوران دفاع مقدس است که با تقدیم 48 هزار لاله سرخ وفاداری خویش را به اثبات رسانده است و وظیفه خویش می داند از این حرکت پشتیبانی جدی داشته باشد و در مناطق مختلف میزبان زائران گرانقدر راهیان نور باشد و با انجام برنامه های مختلف فرهنگ و رسالت خویش را به نحو شایسته انجام دهد.

حسینی با اشاره به میزبانی نیروی هوایی ارتش در پایگاه هوایی چهارم دزفول جهت خدمت رسانی به زائران سرزمین نور از برپایی نمایشگاهی در این پایگاه خبر داد و تأکید کرد: زائران مناطق عملیاتی جنوب می توانند از 20 اسفندماه 87 تا 20 فروردین 88 از این پایگاه دیدن کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه دستاوردهای خودکفایی نهاجا، نمایش زنده و مستقیم نحوه پرواز با هواپیماهای شکاری برای آشنایی زائران، نمایش تجهیزات و تسلیحات موشکی و پدافندی، ایجاد غرفه های فرهنگی جهت آشنایی جوانان با فرهنگ جبهه و جنگ و توزیع هدایای فرهنگی، آشنایی با شهدای شاخص نهاجا، ارتقای سطح آگاهی زائران از مأموریت های نیروی هوایی در 8 سال جنگ تحمیلی، ارائه خدمات بیمارستانی رایگان به بازدیدکنندگان، برپایی غرفه اهدای خون و... از جمله برنامه های نیروی هوایی ارتش در نمایشگاه بزرگ پایگاه چهارم شکاری دزفول اعلام شده است.



