10 کانون فرهنگی و هنری مساجد زنجان به امکانات ورزشی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی صبح چهارشنبه در جمع مدیران کانونهای مساجد استان زنجان به فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان در خصوص ورزش اشاره کرد و گفت: اعضای کانون ها باید در کنار فعالیت های فرهنگی و هنری، به ورزش بپردازند.

وی به ارتباط کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با تربیت بدنی طی سه سال گذشته اشاره کرد و افزود: تربیت بدنی استان در نظر دارد با همکاری دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زنجان به تجهیز مساجدی که دارای فضای ورزشی مناسب هستند، بپردازد.

مدیرکل تربیت بدنی استان زنجان، اعتبار در نظر گرفته شده دراین راستا را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون دو مسجد جهت تجهیز امکانات ورزشی به اداره کل تربیت بدنی، معرفی شده است.

رحمانی با بیان اینکه فضای معنوی مساجد باید با فضای ورزشی توام شود، افزود: اگر جوانان روحیه ورزشی داشته باشند بهتر می توانند به فعالیت های مذهبی و فکری بپردازند.

وی ادامه داد: ورزش و شرکت در برنامه های ورزشی تنها مختص به فصل تابستان نیست و باید کانونهایی به امکانات ورزشی مجهز شوند که در طول سال فعال هستند.