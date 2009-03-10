مانور مقابله با زلزله در بیمارستان توحید جم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه این مانور در راستای اهداف آموزشی و ارتقای سطح آمادگی، آمادگی مواجهه با سوانح و حوادث غیر مترقبه و افزایش سطح کیفی خدمات و هماهنگی بین بخشی و فراسازمانی و بر اساس تقویم مانورهای برنامه ریزی شده در ستاد بحران برگزار شد.

رئیس بیمارستان توحید جم هدف از برگزاری این گونه مانورها را تشخیص ضعف‌ها و کمبودها در جهت ارائه خدمات به مردم و پیشگیری و کاهش بروز مشکلات روانی و اجتماعی در بلایای طبیعی دانست.

دکتر محمد صادق ظریف با بیان اینکه تیمهای تخلیه و امداد و نجات بیماران در اجرای این مانور به خوبی سازماندهی شده بودند، اظهار داشت: این مانور در سطح خوبی برگزار شد و پس از انتقال بیماران به مکانی امن، مصدومان و مجروحان زلزله نیز مداوا شدند.

رئیس بیمارستان توحید جم افزود: پس از اجرای این مانور جلسه بررسی نقاط ضعف و قوت آن برگزار شد و راهکارهایی جهت بهبود شرایط ایمنی ارائه شد.

ظریف اظهار داشت: ساختمان بیمارستان از نظر مقاومت سازه ای و غیر سازه ای و معایب موجود جهت تخلیه نفرات در موارد اورژانسی بررسی شده و دستورالعمل رفع نواقص و معایب ساختمان بیمارستان به بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر ارائه شده است.

برپایه این گزارش یک کارگاه آموزشی تروما نیز به مدت دو روز توسط دکتر حسینی نژاد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر برگزار شد.

تروما (Trauma) در لغت به جراحت‌های شدیدی اطلاق می شود که در اثر وقوع حادثه یا تصادف به ‌وجود می ‌آیند.

در این کارگاه به صورت تئوری و عملی موضوع "تروما در پزشکی" و نحوه برخورد با بیمار ترومایی از جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی گروهی قرار گرفت و مورد استقبال گسترده پزشکان و کادر پرستاری بیمارستان توحید جم قرار گرفت.