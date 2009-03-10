جابجایی جمعیت بر نرخ اشتغال تاثیر گذاشته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وزیر کار و امور اجتماعی ظهر امروز در جمع کارکنان سازمان تامین اجتماعی و فنی حرفه ای کرمان اظهار داشت: آمار بیانگر این مسئله است که برنامه هایی که از سوی وزارت کار در سالهای اخیر انجام شده است بهتر از گذشته در رفع مشکلات مردم تاثیر گذاشته است.

وی با تاکید بر لزوم حرکت ایجاد زیر ساخت ها در مراکز پر جمعیت گفت: به دلیل مهاجرت و جابجایی انجام شده در برخی مناطق روستایی خالی از سکنه شده اند به همین دلیل مسیر تخصیص منایع در تامین زیر ساخت ها باید به طرف مناطق پرجمعیت تر به صورت پر رنگ تری انجام شود.

جهرمی گفت: برای رونق گرفتن روستاها نیز باید مزیت های مناطق مختلف شناسایی و در همان زمینه ها سرمایه گذاری صورت گیرد تا جلوی مهاجرت گرفته شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اشتغال افزود: در سه سال گذشته نسبت به دوره های قبل هماهنگی بیشتری برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری همچنین افزایش آموزش کسب و کار صورت گرفته است.

جهرمی با اشاره به کاهش موارد شکایت از محیط های کاری افزود: این مسیر در سال 88 ادامه خواهد یافت و تکمیل و نهادینه کردن مسائلی چون حفظ و توسعه کار، کاهش نرخ بیکاری، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، ارتقاء مدیریت و توجه به رسیدگی سریع و به هنگام به حل مشکلات کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین مشورت و تمایل به نیروهای متخصص را برای حل مشکلات کارگری و کارفرمایی موثر دانست.

جهرمی گفت: نرخ بیکاری در مناطق روستایی و محروم جنوب استان کرمان بر نرخ بیکاری مجموعه استان کرمان تاثیر گذاشته است.

وی گفت: طبق آمار مهاجرت افراد از روستاها به مناطق شهری سبب رشد منفی جمعیت در برخی از مناطق استان کرمان شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: میانگین رشد زاد و ولد در شهرهایی مانند تهران، تبریز، کرمان و مشهد دو برابر میانگین زاد و ولد در کشور است و این روند رشد جمعیتی بر نرخ اشتغال تاثیر می گذارد.