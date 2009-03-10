پروژه مدرسه در مزرعه دستیابی به الگوی پایدار در تولید محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، شعبانعلی مافی بعد از ظهر سه شنبه در محل اجرای پروژه مدرسه در مزرعه با حضور 40 آموزشیار در روستای اوجاک بخش بابل کنار اظهار داشت: پروژه مدرسه در مزرعه در هر کشور بر اساس انطباق با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منطقه عملیات تعریف می شود اما اصول و اساس تفکر در همه کشورها مشابه و یکسان است.

وی افزود: پروژه FFS فرایندی پویا در ایجاد بستر مناسب برای کشف و کسب و شناخت کشت بوم مزرعه و مدیریت محصول از بذر تا بذر به منظور تبدیل شدن تولید کنندگان به مدیران ماهر در جهت توسعه کمی و کیفی است.

مدرس این پروژه هدف از FFS را دستیابی به الگویی پایدار در تولید محصولات کشاورزی برشمرد و افزود: با مشارکت بهره برداران و با تکیه بر مدیریت خاک، آب، آفات و به طور کلی مدیریت مزرعه با تاکید بر نهادینه کردن دانش در بین جوامع محلی محقق می شود.

رئیس اداره ترویج و آموزش کشاورزی جهاد کشاورزی بابل نیز اظهار داشت: پروژه ترویجی مدرسه در مزرعه از روشهای مشارکتی بهره برداران است که از سوی سازمان خواربار جهانی و بانک جهانی در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید.

هادی ایزدی بیان داشت: در این روش کشاورزان در تعامل با محققین مراکز تحقیقات و کارشناسان فنی و اجرایی تجارب و دانش بومی را با دانش نوین تلفیق کرده و به یک نتیجه علمی و کاربردی دست می یابند.

وی تصریح کرد: این پروژه برای اولین بار در سال 84 در روستای کلمدان نقیب به اجرا در آمد و بعد از آن در روستاهای دیگر توسعه یافته از جمله در مورد محصول مرکبات در روستاهای کپورچال، نقیب کلاثلاث، اوجاک و مرزناک شهرستان بابل به اجرا در آمده است.