به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گروه از معلمان مدارس تهران در کلاسهای آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت کردند تا مهارتهای قصه گویی را فرا گرفته و از آن به عنوان یک شیوه آموزشی تاثیر گذار در مدارس استفاده کنند.
نخستین دوره آموزش مربیان مدارس وزارت آموزش و پرورش طی روزهای 17 تا 19 اسفند امسال با شرکت 36 معلم منتخب مقطع ابتدایی شهر تهران در مرکز آموزش کانون برگزار شد.
در این دوره دکتر فرشته مجیب عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی خانجانی کارشناس مسوول کانون پیرامون قصهگویی و اهمیت آن و مهارت های قصه گویی سخن گفتند و کارگاه برپا کردند.
عباس طریقت مدیر مرکز آموزش کانون گفت: بر اساس توافق وزیر آموزش و پرورش و مدیر عامل کانون این دوره برای گسترش همکاریهای کانون با مدارس کشور طراحی و به مرحله اجرا در آمده است.
وی افزود: آموزش و پرورش به دنبال این است که روشهای رایج آموزشی در مدارس به ویژه برای دانشآموزان مقطع ابتدایی را دست خوش تغییر کند و با ایجاد تحول در زمینه یادگیری کودکان، مدرسه را به مدرسه زندگی تبدیل کرده و آموزههای کاربردی را در اختیار بچهها قرار دهد.
مدیر مرکز آموزش کانون بابیان اینکه این دوره به مدت 20 ساعت برای معلمان تهرانی برگزار شده است خاطرنشان کرد: در حوزه شیوههای آموزشی در کانون، تجربههایی 40 ساله وجود دارد که این تجربهها میتواند در اختیار معلمان آموزش و پرورش قرار گیرد.
طریقت از برگزاری دورههای دیگری با عناوین روشهای پرورش خلاقیت، نمایش خلاق، سفالگری، نقاشی خلاق و تئاتر عروسکی برای معلمان مدارس تهران و معلمان منتخب از سراسر کشور، توسط کانون در آیندهای نزدیک خبر داد.
منوچهر احترامی در غرفه گلآقا
انتشارات گلآقا با انتشار دو کتاب جدید در عرصه طنز کودکان در سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان شرکت کرده است.
در غرفه این انتشارات که در بخش نمایشگاه کتاب کودک دایر است، بخش ویژهای به آثار و یادبود مرحوم منوچهر احترامی اختصاص یافته است.
نشر گلآقا امسال سومین جلد از مجموعه سهجلدی "بچهها من هم بازی" را به قلم مرحوم احترامی و با تصویرگری سلمان طاهری با عنوان "کی بود رفت زیر میز" منتشر کرده است. از این مجموعه چندیقبل نیز "مثل کنه چسبیدن" منتشر شده بود.
دست خطهایی از مرحوم احترامی، کاریکاتورهایی از وی و دفترچه یادبود اهالی فرهنگ و هنر از دیگر بخشهای این غرفه است.
"چگونه ترنج دانشمند شد" کتاب دیگری است که گیتی صفرزاده برای کودکان نوشته و با تصاویر علیرضا کریمی مقدم و مقدمهای از رضی هیرمندی توسط این انتشارات منتشر شده است.
نوشتههای این کتابها، پیشتر در مجله «بچهها گلآقا» منتشر شدهاند.
مسابقه اینترنتی چالنخجیر
چال نخجیر مسابقهای اینترنتی است که کودکان ونوجوانان با شرکت در آن با جلوههای طبیعی و تاریخی و گردشگری استان مرکزی آشنا میشوند.
20سوال این مسابقه چهار گزینهای میزان آشنایی کاربران اینترنت با شهرها، جاذبههای طبیعی، صنایع دستی، زیارتگاهها، بناهای تاریخی، محصولات طبیعی و میوهها و مفاخر علمی و فرهنگی را مورد ارزیابی قرار میدهد.
کاربران کودک و نوجوان اینترنت میتوانند با مراجعه به بخش مسابقه سایت اینترنتی کانون در زمان سی دقیقه به این سوالات پاسخ دهند.
مسابقه چال نخجیر را روابط عمومی کانون با همکاری کانون استان مرکزی برگزار میکند و مهلت شرکت در این مسابقه تا روز 25 خرداد سال آینده مصادف با روز گل و گیاه تعیین شده است.
چال نخجیر که نام این مسابقه اینترنتی از آن گرفته شده، نام غاری معروف در استان مرکزی است.
نامزدهای جایزه تصویرسازی جشنواره کتاب کودک و نوجوان معرفی شدند
داوران بخش تصویرسازی و صفحهآرایی سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان نامزدهای دریافت جایزه این بخش را معرفی کردند.
کاظم طلایی، ابوالفضل همتیآهویی و کوروش پارسا نژاد اعضای گروه داوری این بخش از جشنواره 11 عنوان کتاب را به عنوان نامزدهای جایزه تصویرسازی معرفی کردند.
در بخش کودک کتابهای "پیشی خانم و بچهها" کار آزاده مدنی از انتشارات شباویز و "به ماه نگاه کن" کار سولماز جوشقانی از انتشارات مدرسه و "کتاب ماه تیتی، کلاه تیتی" کار راشین خیریه از انتشارات کانون به عنوان نامزدهای این بخش معرفی شدند.
در بخش نوجوان نیز کتابهای "من هشتمین آن هفت نفرم" از انتشارات صابرین و "پرنده گفت شاعرم" از انتشارات کانون که هر دو کار شاپور حاتمی هستند برای گرافیک و صفحهآرایی به عنوان نامزد دریافت جایزه جشنواره معرفی شدهاند.
همچنین نام کتابهای "ماه پیشانی قصهی ما" از انتشارات منادیتربیت و کتاب "راز" از مجموعه مولانا و "سلطان و آهو" از مجموعه مرز پرگهر از انتشارات کانون، هر سه کار پژمان رحیمیزاده و کتابهای "روزی روزگاری" کار عطیه بزرگسهرابی و "نقاشان چینی و رومی" کار مانلی منوچهری از مجموعه مولانا و "پسران تشمال" از مجموعه مرز پرگهر کار حسامالدین طباطبایی از انتشارات کانون در میان نامزدهای دریافت جایزه سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان به چشم میخورد.
با پایان داوریها تاکنون نامزدهای این جشنواره در 4 رشته داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر و گرافیک و صفحهآرایی معرفی شدهاند و تنها داوری گروه انقلاب و امام خمینی(ره) هنوز به اتمام نرسیده است.
برگزیدگان این جشنواره روز 24 اسفند در آیین ویژهای معرفی و با اهدای جایزه از آنها تقدیر میشود.
بایدها و نبایدها در شعر کودک بررسی میشود
جمعی از شاعران سرشناس کتاب های کودکان موضوع بایدها و نباید ها در شعر کودک را در نشستی تخصصی مورد بحث و بررسی قرار میدهند.
این نشست از سلسه نشستهایی است که در حاشیه سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان برگزار میشود.
اداره این میزگرد را بابک نیکطلب بر عهده دارد و در آن علاوه بر وی مصطفی رحماندوست، اسدالله شعبانی، افسانه شعباننژاد و شکوه قاسمنیا حضور دارند.
نشست "بایدها و نبایدها در شعر کودک و نوجوان" ساعت 14 تا 16 روز 21 اسفند در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون برگزار میشود.
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