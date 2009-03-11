30 درصد حق بیمه کیفیت ساختمان پرداخت می شود

حبیب میرزایی در گفتگو با مهر در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان ( بیمه کیفیت ساختمان) گفت: بیمه مرکزی ایران شرایط عمومی این بیمه نامه را تضمین و نرخ آن را مشخص و به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده است.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 6 شرکت بیمه ای آن را اجرایی کرده اند، تصریح کرد: در بیمه کیفیت ساختمان، کلیه خسارتهایی که به بهره بردار یا مصرف کننده ساختمان ناشی از نقص سازه های اصلی ساختمان وارد می شود، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

به گفته وی وزارت مسکن و شهرسازی نیز با پرداخت بخشی از حق بیمه ها، سازنده های ساختمان را جهت استفاده از این بیمه نامه تشویق می کند.

میرزایی گفت: بر اساس تفاهم نامه بین 6 شرکت بیمه حدود 120 هزار واحد مسکونی در سال جاری تحت پوشش بیمه کیفیت ساختمان قرار می گیرند و وزارت مسکن و شهرسازی نیز در پرداخت 30 درصد حق بیمه آنها مشارکت دارد.

وی با اشاره به استقبال از این بیمه نامه، اظهارداشت: اقدام دیگری که در این راستا صورت می گیرد، اجرای لایحه بیمه اجباری مسئولین مرتبط با سازندگان ساختمان است، به نحوی که طبق این لایحه بیمه مسئولیت برای سازندگان ساختمان اجباری شود.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران ادامه داد: اگر مسئولیت این سازندگان اجباری شود، بلافاصله مشخص می شود که این نقص ناشی از قصور سازنده است و این موضوع قابل پیگیری است.

وی افزود: اما چنانچه پوشش بیمه ای همچون بیمه مسئولیت شخص ثالث داشته باشد، خسارت از محل بیمه قابل جبران خواهد بود.

میرزایی با اشاره به اینکه کنسرسیوم مذکور متشکل از چندین شرکت بیمه دولتی و خصوصی است، گفت: این شرکتها به صورت مشارکتی ساختمانها را تحت پوشش قرار می دهند.

به گفته وی نحوه بیمه کردن به این گونه است که پس از آغاز ساخت، گواهی بیمه ای را شرکت بیمه صادر می کند، ساخت ساختمان که به اتمام رسید، از تاریخ آغاز به بهره برداری حق بیمه نهایی پرداخت می شود و ساختمان تا مدت 10 سال تحت پوشش قرار می گیرد.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران افزود: طبق این پوشش بیمه، عیوب پنهان ساختمان اعم از اینکه ساختمان دچار ریزش، کجی، آسیب و زیان در بخش سازه های اصلی شود در مدت 10 زیان دیده که بهره بردار ساختمان است، می تواند به شرکت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت نماید.

وی ادامه داد: اگر شرکت در بررسی خود متوجه شد که مثلا مقصر از طراح یا مسئول دیگری است، می تواند به مقصر حادثه مراجعه و خسارت را بازیافت کند، اما فلسفه این بیمه این است که بلافاصله خسارت زیان دیده جبران شود.