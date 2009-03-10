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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۹

11 پاسگاه ویژه حفظ منابع طبیعی در استان مرکزی راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با ششمین روز از هفته منابع طبیعی 11 پاسگاه ویژه حفظ منابع طبیعی در استان مرکزی راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی عصر سه شنبه در مراسم راه اندازی این پاسگاه ها گفت: این پایگاه ها با هدف برخورد با متخلفان و متجاوزان به انفال و عرصه های منابع طبیعی راه اندازی شده و پرسنل آن به عنوان ضابط قضایی می توانند از تخریب منابع جلوگیری و آلات تخریب را توقیف کنند.

مهندس محسن مظفری وظیفه پاسگاه ها کشف جرم تعقیب مجرم، توقف عملیات تخریب تشکیل پرونده برای متخلفین و برخورد مستقیم با زمین خواران اعلام و اضافه کرد: در این پاسگاه های ویژه 23 نیروی مسلح به اضافه کارشناسان حقوقی حضور دارند.

مظفری اجرای 135 پروژه منابع طبیعی در سال جاری و توزیع 15 هزار نهال بین مردم را از برنامه‌های این اداره کل به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام  کرد.

کد مطلب 847449

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