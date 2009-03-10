حاشیه های دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس - الشارجه

به گزارش خبرنگار مهر، بازی امروز تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و الشارجه امارات همراه با حاشیه هایی بود که برخی از این حاشیه ها را در زیر می خوانید:

* بازی پر اشتباه ابراهیم توره اعتراض شدید هواداران را به دنبال داشت. این بازیکن سنگالی که در بیست دقیقه پایانی بازی به جای هادی نوروزی وارد زمین مسابقه شد با بازی ضعیف خود صدای اعتراض هواداران پرسپولیس را درآورد. وی با هر اشتباهی که مرتکب می شد هواداران پرسپولیس به شدت اعتراض و محسن خلیلی را تشویق می کردند.

* محسن خلیلی در دقیقه 78 بازی در میان تشویق شدید هواداران پرسپولیس وارد زمین مسابقه شد. در این هنگام نیکبخت نیز به شدت از سوی هواداران پرسپولیس تشویق شد.

* مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز از تماشاگران ویژه بازی پرسپولیس - الشارجه بود.

* از مسئولان ارشد سفارت امارات نیز در تهران برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند.

* از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس یک تابلو فرش نفیس به مسئولان باشگاه الشارجه اهدا شد.

* کار مرمت و بازسازی نیمکت های ورزشگاه آزادی کماکان دارد. در جایگاه مخصوص تماشاگران استقلال کارگران مشغول تعویض صندلی ها بودند آنها حتی در طول بازی نیز کار خود را قطع نکردند و به انجام کار خود ادامه دادند.

* در حین بازی در نیمه دوم ایوان پتروویچ به صورت غیر عمد توپ را به پای مربی الشارجه کوبید که این حرکت با اعتراض مربی پرتغالی الشارجه مواجه شد.

* در حین بازی در چند مورد نارنجک و ترقه های دستی در ورزشگاه منفجر شد.