توسعه فضای معنوی آموزش و پرورش بر عهده روحانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله یزدی رئیس شورای عالی حوزه علمیه با تشکر از فعالیتهای صورت‌ گرفته توسط ستاد همکار‌یهای حوزه و آموزش و پرورش، این ستاد را مایه خوشحالی بیان کرد و افزود: چرخه تربیتی کشور از خانواده و مدرسه آغاز می شود و سپس به دانشگاه و جامعه می‌رسد. این چرخه تربیتی که برای ساخته ‌شدن شخصیت فرد است باید از سوی مسئولان مراقبت شود.

رئیس شورای عالی حوزه علمیه در ادامه گفت: تقویت نیروی انسانی از خانواده شروع می‌شود و رفتار پدر و مادر در شکل‌دهی شخصیت فرزندان، نقش اساسی دارد ولی متأسفانه خانواده‌ها به این مسئله کمتر توجه دارند. نظام و حکومت اسلامی باید به نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان بیشتر توجه کند و خوشبختانه امروز در آموزش و پرورش به نقش خانه و مدرسه توجه بیشتری می‌شود.

آیت‌الله یزدی افزود: توسعه فضای معنوی آموزش و پرورش برعهده روحانیت است و ما باید کارهای زیادی در این زمینه انجام دهیم.