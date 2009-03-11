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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۳

رئیس شورای عالی حوزه:

توسعه فضای معنوی آموزش و پرورش بر عهده روحانیت است

توسعه فضای معنوی آموزش و پرورش بر عهده روحانیت است

دبیر و مسئولان ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش با آیت‌الله یزدی رئیس شورای عالی حوزه علمیه دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‌الله یزدی رئیس شورای عالی حوزه علمیه با تشکر از فعالیتهای صورت‌ گرفته توسط ستاد همکار‌یهای حوزه و آموزش و پرورش، این ستاد را مایه خوشحالی بیان کرد و افزود: چرخه تربیتی کشور از خانواده و مدرسه آغاز می شود و سپس به دانشگاه و جامعه می‌رسد. این چرخه تربیتی که برای ساخته ‌شدن شخصیت فرد است باید از سوی مسئولان مراقبت شود.

رئیس شورای عالی حوزه علمیه در ادامه گفت: تقویت نیروی انسانی از خانواده شروع می‌شود و رفتار پدر و مادر در شکل‌دهی شخصیت فرزندان، نقش اساسی دارد ولی متأسفانه خانواده‌ها به این مسئله کمتر توجه دارند. نظام و حکومت اسلامی باید به نقش پدر و مادر در تربیت فرزندان بیشتر توجه کند و خوشبختانه امروز در آموزش و پرورش به نقش خانه و مدرسه توجه بیشتری می‌شود.

 آیت‌الله یزدی افزود: توسعه فضای معنوی آموزش و پرورش برعهده روحانیت است و ما باید کارهای زیادی در این زمینه انجام دهیم.

کد مطلب 847455

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