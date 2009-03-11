حیاط مدارس محدوده اجرای طرح محدودیت ترافیکی مشهد پارکینگ موقت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مهدی امامی میبدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به جزئیات اجرای طرح محدودیت تردد وسایل نقلیه شخصی در خیابانهای هسته مرکزی شهر مشهد پرداخت و اظهار داشت: بر اساس مطالعاتی که در رابطه با محدوده مرکزی شهر مشهد در سال 83 انجام شد، شورای عالی ترافیک کشور اجرای طرح محدودیت ترافیکی در هسته مرکزی شهر مشهد را به تصویب رساند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد ادامه داد: در همین راستا طرح محدودیت تردد در قالب فروش مجوز روزانه با هدف کاهش تاخیر، روانی تردد و کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و همچنین ایجاد آسایش و امنیت روانی برای زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی(ع) در نوروز امسال اجرا خواهد شد.

وی در خصوص تسهیلات ارائه شده برای ساکنان محدوده طرح نیز گفت: در این دوره همانند تابستان گذشته ساکنان محدوده طرح، مجوز تردد را به صورت رایگان دریافت می نمایند، همچنین خودروهای خدمات رسانی همچون اورژانس، آتش نشانی و حمل دارو و ادارات دولتی و خودروهای حمل و نقل همگانی مجوز ورود رایگان به طرح را دارا خواهند بود.

وی افزود: بر اساس این مصوبه طرح زوج و فرد تردد خودروها در محدوده مرکزی شهر مشهد در سال نوروز و تابستان 86 و نوروز 87 در این محدوده اجرا شد، اما به دلیل افزایش روز افزون تعداد خودروها به ویژه در ایام تعطیلات در این محدوده، در تابستان 1387 طرح محدودیت ترافیکی به صورت فروش مجوز روزانه تردد در خیابان های منتهی به حرم اجرا شد.

امامی در خصوص ارائه تسهیلات حمل و نقل عمومی در قالب اجرای این طرح، گفت: 7 خط تاکسیرانی در قالب 600 دستگاه تاکسی و همچنین 4 خط اتوبوس رایگان در محدوده اجرای این طرح خدمات رسانی خواهند کرد.

وی زمان پیش بینی شده برای انتظار استفاده از خودروهای عمومی رایگان را حداقل 2 دقیقه ذکر کرد و گفت: با توجه به ورود بیش از 7 میلیون زائر و مسافر در شهر مقدس مشهد ضروری است تا برنامه ریزی جامع و کاملی برای اطلاع رسانی وسیع اجرای این طرح در سطح کشور به منظور هدایت و آگاهی زائران بارگاه رضوی(ع) صورت پذیرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در تمامی ورودیهای شهر مشهد همچون پایانه مسافربری، فرودگاه و راه آهن اطلاع رسانی کاملی در خصوص نحوه ورود به طرح ترافیک و جایگاه های فروش مجوز روزانه انجام خواهد شد، تا مسافران در بدو ورود آمادگی لازم را کسب کنند.

وی همچنین از مشارکت استانداری های سراسر کشور در اطلاع رسانی این طرح خبر داد و گفت: با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و به منظور رفاه حال زائران از فضای مناسب حیاط مدارس واقع در اطراف و داخل محدوده اجرای طرح نیز به منظور ایجاد پارکینگ موقت استفاده می شود.

وی متذکر شد: امسال در اقدامی هماهنگ از کلیه مالکان زمین های مناسب بهره برداری پارکینگ در هسته مرکزی شهر مشهد نیز دعوت شده است که از ملک خود به عنوان پارکینگ موقت بهره برداری کنند.

وی اعلام کرد: بر اساس مطالعات انجام شده و براساس حجم خیابان های این محدوده، طی مدت اجرای طرح روزانه35 هزار مجوز تردد منتشر خواهد شد.