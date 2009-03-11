پرسپولیس در باد پیروزی مقابل الشارجه نخوابد / کریمی هنوز آماده نیست

محمد مایلی کهن بازیکن و مربی پیشین تیم های ملی و پرسپولیس با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تیم الشارجه حریف سختی برای پرسپولیس نبود و تنها هدف این تیم در تهران پذیرفتن شکست با گلهای خورده کمتر بود و به همین خاطر نباید این برد پرسپولیس را اشتباه بیندازد و حریفان آینده را آسان بگیرد.

مایلی کهن اضافه کرد: پرسپولیس در این بازی بازهم هماهنگی و انسجام لازم را نداشت و به نظر من این تیم باید بهتر و بیشتر تمرین کند و خودش را برای بازیهای سخت تر در لیگ قهرمانان آسیا آماده نماید.

وی درخصوص بازگشت کریمی و نقش این بازیکن در پیروزی مقابل الشارجه اظهار داشت: کریمی روی هرسه گل پرسپولیس اثرگذار بود و از تجربه و خلاقیت های فردی خود به خوبی در این بازی استفاده کرد ولی به نظر من او هنوز با روزهای اوجش فاصله دارد و بطور کامل از بند مصدومیت رهایی نیافته است.

سرمربی تیم فوتبال سایپا درباره تعویض کریمی در بین دو نیمه دیدار پرسپولیس و الشارجه تصریح کرد : این تعویض به تفکرات وینگادا بازمی گردد که شاید قصد داشت علی کریمی که بعد از چند هفته مصدومیت دوباره به ترکیب اصلی بازگشته بود را برای بازی آینده حفظ کند و مانع از تشدید مصدومیت این بازیکن کلیدی شود.

مایلی کهن در پاسخ به این سئوال که آیا علی کریمی در صورت بازگشت به تیم ملی می تواند در دیدار حساس مقابل عربستان برای تیم ملی مهره تاثیرگذاری باشد یا نه ، اظهار داشت : من بارها گفته ام که بازیکنانی نظیرکریم باقری و علی کریمی مهره های تاثیرگذاری هستند ولی زمانی می توانند به تیم ملی کمک کنند که از شرایط آمادگی لازم برخوردار باشند و صرف داشتن اسم های بزرگ نمی تواند کمکی به تیم ملی بکند.

وی تاکید کرد : آنچه روز دیدار با الشارجه از علی کریمی دیدم او با روزهای اوج خودش فاصله دارد ولی تا زمان دیدار با عربستان زمان کافی وجود دارد و او می تواند با تمرینات منظم خود را به مرز آمادگی برساند.