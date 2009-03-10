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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۱

محکومیت ایران ایر به گرانفروشی/ بازگشت قیمت بلیت هواپیما به حالت اولیه

محکومیت ایران ایر به گرانفروشی/ بازگشت قیمت بلیت هواپیما به حالت اولیه

سرپرست تعزیرات استان تهران از محکومیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) به گرانفروشی بلیت هواپیما خبر داد و گفت: این شرکت موظف به پرداخت جریمه 3 میلیارد و 900 میلیون تومان و بازگرداندن قیمتها به وضعیت دو ماه قبل شده است.

نظرعلی حاجی پاشا در گفتگو با مهر با اعلام خبر محکومیت شرکت ایران ایر به گرانفروشی بلیت هواپیما، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت افزایش نرخ بلیت هواپیما توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران محکوم شده است و باید علاوه بر بازگرداندن قیمتها به قیمت دو ماه قبل، 3 میلیارد و 900 میلیون تومان جریمه نیز پرداخت کند.

سرپرست تعزیرات استان تهران افزود: البته این رای هنوز قطعی نیست و توسط شعبه بدوی رسیدگی به شکایات صادر شده است، اما چنانچه ایران ایر اعتراضی داشته باشد، رای قابل تجدید نظر است.

وی تصریح کرد: این شرکت به استناد دلایل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران فروشی بلیت هواپیما و ارجاع پرونده مربوطه به سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شده است.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درباره امکان بازگشت مبالغ اضافی دریافت شده از مسافران به آنها اظهارداشت: در رای صادره بندی مبنی بر جبران ضرر و زیان این افراد گنجانده شده است که در صورت شکایت ، رسیدگی و مبالغ پس داده خواهد شد.

محمدصادق مفتح معاون وزیر بازرگانی نیز چندی پیش از ارسال پرونده بررسی افزایش قیمت بلیت هواپیما به سازمان تعزیرات خبر داده و اعلام کرده بود که ارسال این پرونده به معنای بروز تخلف است و اگر این تخلف مورد تائید مراجع ذیربط قرار گیرد قطعا این شرکت مشمول جریمه می شود.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی و ابلاغیه سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما در اواخر دی ماه سال جاری کرده است.

کد مطلب 847467

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