امیر فرجامی در گفتگو با مهر گفت: در سال آینده به منظور ساخت و سازهای جدید براساس معماری ایرانی- اسلامی اقدامات لازم به عمل آمده، به نحوی که ایجاد شوراهای سیما و منظر شهری در شهرهای بزرگ در دستورکار قرار گرفته است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: ایجاد شوراهای سیما و منظر شهری جهت ساخت و سازهای جدید در سال آینده علاوه بر شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک تر کشور نیز تسری می یابد.

وی عنوان کرد: تحقق ساخت و سازها براساس معماری "ایرانی – اسلامی" از سال آینده با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجرایی می شود.

فرجامی با اشاره به نظارت دو سازمان مذکوربر روند اجرای این طرح، تصریح کرد: پروژه های ساختمانی از سال آینده به منظور تطبیق با معماری "ایرانی- اسلامی" از سوی این سازمانها تحت کنترل و نظارت قرار خواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه هم اکنون مراحل اجرایی طرحهای تفصیلی نقشه های یک دوهزارم طرح جامع تهران در دست تهیه است، افزود: طرح جامع تهران بیش از یکسال است که ابلاغ شده و با تکمیل طرحهای تفصیلی به طورهمزمان عملیاتی می شود.

معاون شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی خاطرنشان کرد: عملیات توسعه و عمران شهری بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی اجرایی می شود وهم اکنون حدود 250 شهردارای طرح جامع هستند و برای مابقی شهرها در دست تهیه است.





