قرارداد 16 بازیکن تیم سایپا به پایان می رسد/ مایلی کهن لیست می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پایان لیگ هشتم قرارداد 16 بازیکن تیم فوتبال سایپا به پایان خواهد رسید و از همین رو مسئولان باشگاه سایپا گفتگوهای خود را برای تمدید قرارداد برخی از بازیکنان کلیدی این تیم را آغاز کرده اند.

برهمین اساس قرار است از سوی محمد مایلی کهن سرمربی سایپا لیست بازیکنان مورد نیاز برای فصل آینده به مدیرعامل این باشگاه ارائه شود تا با نظر وی تیم جدید سایپا سر وشکل بگیرد.

مایلی کهن که با قراردادی یک ساله و نیمه در اواسط لیگ هشتم به تیم سایپا پیوست در نظر دارد مجموعه بازیکنان فعلی را برای سال آینده حفظ کند اما باید دید مذاکره با بازیکنان سایپا تا چه اندازه برای ادامه این همکاری نتیجه بخش خواهد بود.

تیم فوتبال سایپا در 4 هفته پایانی مسابقات لیگ برتربه ترتیب با تیم های استقلال اهواز، ابومسلم، استقلال وصبای قم دیدارخواهد کرد.