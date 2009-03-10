البدری: روند نزولی قیمت نفت را با کاهش تولید متوقف می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبد الله البدری در حاشیه یک کنفرانس انرژی در دوحه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر میزان تقاضا برای نفت به شدت کاهش پیدا کرده است و سازمان کشورهای صادر کننده نفت به منظور توقف روند نزولی قیمت در نشست وین کاهش مجدد تولید را در دستور کار داریم.

وی افزود: پیش بینی می شود که در سال 2009 میزان تقاضا برای نفت اوپک 1 میلیون بشکه کاهش می یابد و این در شرایطی است که مبنای تصمیم گیری ما برای تولید نفت میزان تقاضا است و در صورت کاهش تقاضا تولید نفت را کاهش می دهیم.

دبیر کل اوپک با اعلام اینکه پیش بینی می شود قیمت نفت دوباره کاهش یابد، افزود: بحران مالی جهانی را قبول می کینم اما این میزان قیمت نفت برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست.

همچنین وزیر انرژی قطر اعلام کرد: کشورهای عضو اوپک قبل از برگزاری نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین باید به 100 درصد تعهدات خود برای رعایت سهمیه کاهش تولید عمل کنند.

عبد الله العطیه افزود: اولین قدم برای کاهش میزان تولید عمل کردن اوپک به 100درصد تعهدات خود است، در غیر این صورت کاهش مجدد تولید در نشست وین بی معنی به نظر می رسد.

وی با اعلام اینکه مشکل اصلی بازار نفت کاهش شدید عرضه است، گفت: چرا باید نفت تولید کنیم در حالی که میزان تقاضا برای نفت اوپک به شدت در حال کاهش یافتن است.

این در حالی است که با توجه به وجود رکود اقتصادی در دنیا و کاهش تقاضا برای نفت، اعضای اوپک تا کنون به 80 درصد تعهدات خود برای رعایت سهمیه های کاهش تولید نفت پایبند بوده اند.

یکصد و پنجاه و دومین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت دوشنبه هفته آینده در وین برگزار خواهد شد.