دست افراد سودجو باید در دست اندازی به منابع طبیعی قطع شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، رئیس کل دادگستری استان گیلان عصر سه شنبه در جمع مسئولان، فرماندهان نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی و جمعی از قضات استان در اداره کل منابع طبیعی استان افزود: با انجام کارهای فرهنگی صحیح و مناسب باید در از بین بردن خرده فرهنگها و نگرشهای نامناسب نسبت به جنگل و منابع طبیعی اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه اگر مدیریت دولت و نظام از خود ضعف نشان دهد قادر به جلب مشارکت مردم نخواهد بود، افزود: اجرای طرحها باید با آگاهی و اطلاع رسانی مردم همراه باشد و پس از آن با قدرت و قوت اجرا شود.

حشمتی اظهار داشت: قانون، اهداف و جهت را مشخص می کند و همه باید ملزم به اجرای قانون باشند و از اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای جلوگیری و به وظایف عمل شود زیرا در سایه اجرای صحیح و درست قانون است که مشکلات از جامعه رخت بر می بندد.

رئیس کل دادگستری گیلان تصریح کرد: اجرای صحیح قانون نیازمند ابزار، وسایل و داشتن وجدان کاری مناسب و صداقت کافی است و وجدان کاری بدان معناست که در انجام وظایف خالصانه عمل شود زیرا بی تفاوتی و سهل انگاری با وجدان کاری در تضاد است و سبب فرصت طلبی افراد سودجو می شود.

حفاظت جنگلها باید با نیروی انسانی کافی و تکنولوژی مدرن روز صورت گیرد

وی گفت: امر حفاظت از جنگلها و منابع ملی باید با نیروهای انسانی کافی و ابزار مناسب و همگام با تکنولوژی مدرن روز صورت گیرد و مسئولین سازمان جنگها باید به تقویت این ساختارها بپردازند زیرا قطع درختان و تصرف اراضی بعلت عدم تناسب بین تکلیف و نیازمندیها بوجود می آید.

رئیس کل دادگستری استان گیلان اذعان داشت: ‌متاسفانه گاهی اوقات برخی افراد منافع خود بر منابع ملی و عموم مردم ترجیح می دهند که این یکی از موضوعات و مشکلات مربوط به مباحث منابع طبیعی و حفاظت از جنگلها است که باید با برنامه ریزی صحیح رفع شود.

حشمتی افزود: برای رفع این مشکل باید مردم را نسبت به منابع طبیعی حساس کرد زیرا اگر مردم بی تفاوت باشند این امر سبب بی توجهی و موضع گیری آنان خواهد شد و خرده فرهنگها و نگرشهای نامناسب در این میان باید با فرهنگ سازی صحیح از بین برود.

وی با اشاره به کهنه بودن برخی قوانین و مقررات گفت: قوانین باید اصلاح شده و مطابق با مشکلات روز جامعه تدوین شود تا بتوان بدرستی از آن استفاده کرد.

حشمتی ادامه داد: توجه به آمیختگی محیط زیست و منابع طبیعی با جوامع محلی بسیار حائز اهمیت است و نیازمند برنامه ریزی صحیح است.

تحقق آزادسازی اراضی تصرف شده از سوی متجاوزین بین 50 تا 100 درصد در سال جاری

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: قضات در صدور حکم مستقل هستند و هم اکنون تعامل خوبی میان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی وجود دارد در سال جاری نیز در بحث آزادسازی اراضی تصرف شده از سوی متجاوزین بین 50 تا 100 درصد توفیق حاصل شده است.

در این مراسم مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خواست تا در خصوص طولانی کردن و باز پس دادن اموال مصادره شده از سوی قاچاقچیان سختگیرانه تر عمل کنند و این امر را به عنوان یک اهرم بازدارنده تلقی کنند.

رسول محمدی همچنین کمبود هزینه های دادرسی و کارشناسی برای رسیدگی به پرونده های قضایی حوزه منابع طبیعی را یکی از معضلات منابع طبیعی برشمرد و افزود: برای حفظ آبروی نظام و عرصه های ملی استان چندین پرونده از محل اعتبارات داخلی دستگاه در حال تعیین تکلیف شدن است ولی تاکنون هیچ اعتباری به این بحث داده نشده است.

قائم مقام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در این جلسه اظهار داشت: شکوفایی ایران اسلامی در صورتی محقق می شود که در امر حفاظت و منابع طبیعی کشور به درستی عمل شود.

شمس الله شریعت نژاد افزود: در نظام جمهوری اسلامی هر سه قوه موظف به حفاظت از منابع طبیعی بوده و باید طرحهایی مبتنی بر دانایی محوری در کشور اجرا شود.

مدیریت جنگلهای شمال تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی است

وی متذکر شد: روند حرکت در سازمان جنگلها در صورت ثابت بودن سایر شرایط دیگرخوب بوده است و دستاوردهای خوبی در مباحث بخشی به دست آمده و مدیریت جنگلهای شمال نسبت به گذشته بهتر شده اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی است.

شریعت نژاد با اشاره به اینکه در دولت نهم بر اطلاع رسانی و ارائه گزارش به مردم تاکید شده است، افزود: به گونه ای باید عمل شود که مردم باور کنند آمارهای که ارائه می شود مبتنی بر اطلاعاتی است که خودشان ارائه می کنند و توجه به این مهم جزء سیاستهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری کشور است.

در این مراسم پس از اهداء لوح و جوایز به برخی از قضات، ضابطین قضایی و مدیران کل اسبق منابع طبیعی گیلان با حضور رئیس کل دادگستری و سایر مسئولین تعدادی نهال در محوطه اداره کل کاشته شد.