شکایات از کارفرمایان در کرمان 119 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید جواد منصوری در جمع کارفرمایان در سالن تلاش کرمان از کاهش 119 درصدی معرفی کارفرمایان متخلف استان کرمان به دادگاه در سه سال گذشته خبر داد و افزود: انجام بازرسی کار در این استان 72 درصد رشد داشته است که این امر در کاهش آمار تخلف کارفرمایان موثر بوده است.

منصوری با اشاره به فعالیت 200 شورای سازش در استان کرمان گفت: شکایات واصله در حوزه روابط کار در سه سال اخیر 30 تا 45 درصد کاهش داشته است.

وی میزان رشد اعتبارات عمرانی سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان را 54 درصد ذکر و بیان کرد: این میزان رشد اعتبار در طول حیات این سازمان بی نظیر است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان افزود: در سفر نخست هیات دولت به استان کرمان 37 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های عمرانی این سازمان از جمله توسعه مجموعه های ورزشی، سایت اداری، تجهیز مرکز تحقیقات و احداث چمن مصنوعی کارگران اختصاص داده شد.

منصوری با اشاره به انتخاب استان کرمان بعنوان پایلوت طرح دولت الکترونیک در کشور عنوان کرد: تمامی زیرساخت های اجرای طرح دولت الکترونیک در سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان مهیا شده است.

