حفاری اولین چاه ایران در خزر تا اردیبهشت 88

سیف الله جشن ساز در گفتگو با مهر با بیان اینکه سکوی نیمه شناور ایران البرز به منظور حفاری آزمایشی از حوضچه بندر نکا خارج شده است، اظهار کرد: بر این اساس، باید سکوی البرز در آب های کم عمق خزر در عمقی 30 متری حفاری آزمایشی انجام دهد.

وی با تاکید بر این موضوع که انجام تست های آزمایشی پیش از شروع حفاری سکوی ایران البرز ضروری به نظر می رسد، تصریح کرد: هم اکنون این کار بزرگ توسط متخصصان ایرانی در خزر آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به وجود بیش از 30 سیستم و قطعه ای که باید مورد تست و آزمایش قرار بگیرد، بیان کرد: پس از انجام این آزمایش ها و حفاری موفقیت آمیز سکو در آب های کم عمق، عملیات حفاری ایران بر روی اولین موقعیت در آب های عمیق دریای خزر آغاز خواهد شد.

جشن ساز در رابطه با کناره گیری شرکت پتروبراس برزیل از مشارکت در حفاری دریای خزر و تاثیر آن بر فعالیت های ایران در این بخش، تبیین کرد: در این رابطه غیبت شرکت برزیلی هیچ تاثیری در فعالیت های شرکت ملی نفت در دریای خزر نخواهد داشت.

به گزارش مهر، در این رابطه هفته گذشته غلامحسین نوذری وزیر نفت در مورد شروع حفاری ایران در خزر با تاکید براینکه برای اجرای پروژه های نفت و گاز منتظر خارجی ها نمی شویم، گفته بود: هم اکنون تجهیزات مورد نیاز برای حفاری 2 حاقه چاه در خزر خریداری شده است.

گفتنی است، سکوی نیمه شناور حفاری ایران البرز حدود 14 هزار تن وزن دارد، که از این مقدار 9200 تن وزن سازه و 4800 تن وزن تجهیزلت و ماشین آلات است.

ساخت این سکو در تیرماه سال 1380 آغاز شده و تاکنون برای تکمیل آن بالغ بر 220 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته است. همچنین ساخت 2 فروند از مجموع 3 فروند شناور یدک کش و پشتیبانی (کاسپین) این سازه غول پیکر با هزینه ای 63 میلیون دلاری به پایان رسیده است.