مردم اروپا و آمریکا از جنگ افغانستان خسته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان و فرانسه، بایدن که در نشست مقام های کشورهای عضو ناتو در بروکسل صحبت می کرد درباره اوضاع و احوال افغانستان گفت که تهدیدات تروریستی جدیدی از سوی شبکه تروریستی القاعده علیه اهداف ناتو در حال برنامه ریزی است.

وی افزود: من می دانم که مردم آمریکا و اروپا از جنگ [در افغانستان] خسته شده اند. بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که چه نیازی به حضور نظامی در کشورهای خارجی وجود دارد.

وی افزود: هیچ کدام از ما نمی توانیم خطرات جدیدی را که در قرن حاضر باید با آن برخورد کنیم، انکار کنیم. هیچ کدام از ما نمی توانیم از این مسئولیت فرار کنیم و با این تهدیدات برخورد نکنیم و به این دلیل است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور بررسی و بازبینی جامع استراتژی و سیاست های ما در افغانستان و پاکستان را داد چون ما خوب می دانیم که تجزیه طلبان از این کشورها حملات تروریستی مهمی را طراحی می کنند و برای مقابله با این پدیده تشریک مساعی و دیپلماسی ضرورت دارد.

بایدن افزود : ما می دانیم که مشکلات افغانستان و پاکستان راه حل نظامی ندارد .

معاون اول اوباما افزود: آمریکا به دنبال یک راه حل عمل گرایانه و واقع بینانه برای جنگ افغانستان است و این شامل گفتگوهای مستقیم با طالبان نیز است.

وی ادامه داد: تنها 5 درصد از اعضای طالبان اصلاح ناپذیر هستند. در مورد 25 درصد کاملاً مطمئن نیستم و 70 درصد هم فقط به دنبال پول هستند.

این مقام آمریکایی یاد آور شد: اکنون ما در حال برنده شدن در این جنگ نیستیم، اما جنگ با مرحله باخت ما هم فاصله دارد.

وی همچنین در مورد انتخاب "آندرس فاگ راسموسن" نخست وزیر دانمارک به دبیر کلی ناتو گفت که آمریکا هنوز از وی پشتیبانی نکرده و این مسئله نیاز به اجماع دارد.