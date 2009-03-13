دکتر رضا دهقانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمینه کارهای فرهنگی ، اورژانس تهران با حضور در مدارس و توزیع پمپلت های آموزشی میان دانش‌ آموزان نسبت به خطرات ناشی از برخی رفتارهای نابهنجار در چهارشنبه آخر سال اطلاع رسانی کرده است.

مراسم چهارشنبه آخر سال از گذشته های دور شادیها و تلخی هایی را به همراه داشته که اگر شهروندان در این روزها مراعات بیشتری کنند می توانیم همه تلخی ها را به شادی تبدیل کنیم.

رئیس اورژانس تهران همچنین از حضور کارشناسان اورژانس تهران در مدارس خبر داد و گفت: حضور این کارشناسان با هدف ارایه آموزشهای لازم به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار در چهارشنبه‌ آخر سال صورت گرفته است.

دهقانپور با اشاره به استفاده برخی افراد از ترقه و مواد آتش ‌زا در چهارشنبه آخر سال گفت: از همین رو اورژانس تهران در تعامل با سازمانهای مختلف از جمله نیروی انتظامی، آتش نشانی و صدا و سیما اقدامات گسترده‌ ای را جهت ارایه خدمت به همشهریان و همچنین پیشگیری از حوادث ناگوار انجام می‌دهد.

نیروی انتظامی موظف است با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی برخورد کند. بنابراین با افرادی که خارج از محدوده های تعیین شده برای برگزاری جشن، شرایط سلب آسایش عمومی را فراهم آورند، برخورد می شود.

رئیس اورژانس تهران با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته 15 پایگاه به تعداد پایگاههای اورژانس تهران اضافه شده است تصریح کرد: همزمان با چهارشنبه آخر سال علاوه بر آماده ‌باش 115 پایگاه اورژانس تهران، تیمهای دیگری از حوزه‌ ها فراخوان شده و در میادین و مکانهای از قبل پیش بینی شده مستقر می ‌شوند.

دهقانپور گفت: همزمان با چهارشنبه آخر سال 5 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 15 دستگاه موتورآمبولانس نیز با هماهنگی دیگر سازمانهای امدادی، فعال بوده و آماده ارایه خدمت به مصدومان احتمالی هستند.