پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشت / برای موفقیت باید برنامه ریزی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو پس از دیدار امروز پرسپولیس برابر الشارجه امارات در جمع خبرنگاران گفت: پرسپولیس در این دیدار هم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشت و هم توانست نتیجه خوبی بگیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: این پیروزی را به مردم ایران و هواداران پرسپولیس تبریک می گویم و امیدوارم همه نمایندگان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بتوانند به پیروزی برسند.

سعیدلو ادامه داد: وظیفه ما حمایت از همه تیم های ایرانی حاضر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست که امیدواریم در نهایت با قهرمانی یک تیم ایرانی همراه باشد.

وی ادامه داد: پرسپولیس راه دشواری برای صعود دارد و باید برنامه ریزی خوبی انجام دهد تا در آسیا موفق باشد.