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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

علی سعیدلو :

پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشت / برای موفقیت باید برنامه ریزی کرد

پرسپولیس عملکرد قابل قبولی داشت / برای موفقیت باید برنامه ریزی کرد

معاون اجرایی رئیس جمهور با ابراز رضایت از پیروزی سرخپوشان ایران برابر نماینده امارات گفت: امیدوارم همه تیم های ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا موفق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو پس از دیدار امروز پرسپولیس برابر الشارجه امارات در جمع خبرنگاران گفت: پرسپولیس در این دیدار هم فوتبال قابل قبولی را به نمایش گذاشت و هم توانست نتیجه خوبی بگیرد.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: این پیروزی را به مردم ایران و هواداران پرسپولیس تبریک می گویم و امیدوارم همه نمایندگان ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بتوانند به پیروزی برسند.

سعیدلو ادامه داد: وظیفه ما حمایت از همه تیم های ایرانی حاضر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست که امیدواریم در نهایت با قهرمانی یک تیم ایرانی همراه باشد.

وی ادامه داد:  پرسپولیس راه دشواری برای صعود دارد و باید برنامه ریزی خوبی انجام دهد تا در آسیا موفق باشد.

کد مطلب 847489

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