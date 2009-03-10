ثبت نام پودمانی کاردانی خبرنگاری در زنجان آغاز می شود

جعفر تبریزی دانا در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان اظهار داشت: تا روز بیست و ششم ماه جاری ثبت نام دوره کاردانی پودمانی ادامه دارد و نتایج پذیرفته شدگان فروردین ماه سال آینده منتشر می شود.

وی ادامه داد: در این دوره بیش از75 نفر در دو رسته شاغلین و داوطلبان آزاد پذیرفته می شوند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی ابهر در خصوص هدف از تاسیس این رشته در این شهر گفت: سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی بر پایه نیاز سنجی و تقاضا محوری استوار است و با احساس نیاز نشریات و ادارات با این رشته و نیز بحث اشتغالزایی و کارآفرینی، دانشگاه علمی کاربردی ابهر بر آن شد تا این رشته را به صورت تخصصی در استان تاسیس کند.

برای نخستین بار است که دانشگاهی در استان در رشته کاردانی خبرنگاری به پذیرش دانشجو اقدام می کند.

پذیرفته شدگان از اردیبهشت ماه سال آینده در کلاسها و کارگاههای عملی حضور می یابند.

