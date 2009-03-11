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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه فاقد ارزش افزوده است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی گفت: بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در جامعه ما فاقد ارزش افزوده و در واقع نوعی جابجایی کالاست.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی سیادت صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی انجمن مدیران صنایع استان در محل مجتمع ساپکو افزود: در شرایطی که صنعت ما از خدمات، امکانات و قوانین رقابت پذیر جهانی برخودار نیست از آن انتظار تولید کالا و خدمات جهانی داریم.

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی افزود: اقتصاد ما از دهه های گذشته دچار بیماری اقتصاد نفتی است و در آن توجه به تولید، کارآفرینی و خلاقیت بسیار کم بوده و توجه به انرژی و اقتصاد تک محصولی در اولویت است.

وی افزود: آموزش باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد و مراکز آموزشی سطح بندی شوند تا یک تعادل نسبی بین بازار کار و تحصیلات و رشته های دانشگاهی برقرار شود.

سیادت تصریح کرد: مدتهاست که سیستم بانکی بسیار منقبض عمل می کند و از حدود شش ماه گذشته نقدینگی به حوزه صنعت وارد نشده است و در عمل تنها بانکهای خصوصی آن هم با نرخ بهره 27 درصد به بالا هستند که به بخش خصوصی وام می دهند.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از اطلاع رسانی های غیرواقعی و بعضا غلط باعث شده که در ماههای اخیر تقاضای کلی جهت خرید کالا کاهش یابد و خریدها به تعویق افتد که یکی از این تبلیغات شایعه ارزان شدن قیمتها در سال آینده است.

کد مطلب 847492

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