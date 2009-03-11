بسیاری از فعالیتهای اقتصادی جامعه فاقد ارزش افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی سیادت صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی انجمن مدیران صنایع استان در محل مجتمع ساپکو افزود: در شرایطی که صنعت ما از خدمات، امکانات و قوانین رقابت پذیر جهانی برخودار نیست از آن انتظار تولید کالا و خدمات جهانی داریم.

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی افزود: اقتصاد ما از دهه های گذشته دچار بیماری اقتصاد نفتی است و در آن توجه به تولید، کارآفرینی و خلاقیت بسیار کم بوده و توجه به انرژی و اقتصاد تک محصولی در اولویت است.

وی افزود: آموزش باید مبتنی بر نیازهای جامعه باشد و مراکز آموزشی سطح بندی شوند تا یک تعادل نسبی بین بازار کار و تحصیلات و رشته های دانشگاهی برقرار شود.

سیادت تصریح کرد: مدتهاست که سیستم بانکی بسیار منقبض عمل می کند و از حدود شش ماه گذشته نقدینگی به حوزه صنعت وارد نشده است و در عمل تنها بانکهای خصوصی آن هم با نرخ بهره 27 درصد به بالا هستند که به بخش خصوصی وام می دهند.

مدیرعامل شرکت ایران خودرو خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بسیاری از اطلاع رسانی های غیرواقعی و بعضا غلط باعث شده که در ماههای اخیر تقاضای کلی جهت خرید کالا کاهش یابد و خریدها به تعویق افتد که یکی از این تبلیغات شایعه ارزان شدن قیمتها در سال آینده است.