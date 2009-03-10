اطلاعات اکثر معلمان و مربیان استان تهران به روز نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد پاک سرشت بعد از ظهر سه شنبه در همایش استانی بزرگداشت فعالان عرصه تربیت در کانون امام علی (ع) آموزش و پرورش ناحیه 1 کرج اظهار داشت: هم اکنون معلمان باید تلاش داشته باشند تا علم خود را به روز و به لحظه کنند تا از دانش آموزان جلو باشند.

وی افزود: نهاد امور تربیتی به دستان شهیدان باهنر و رجایی تاسیس شد و معلمان در جامعه امروزی باید با الگوبرداری از این دو شهید دانش آموزان را تربیت و پرورش دهند.

این مسئول در مورد احیای معاونت پرورشی خاطرنشان کرد: احیای این معاونت یکی از کارهای خوبی است که طی چند سال اخیر در وزارت آموزش و پرورش اجرایی شده است و باید تمامی اقدامات و مصوبات در این حوزه در سطح مدارس انجام شود به نحوی که در سطح مدارس تعدادی از کارها و اقدامات انجام نشده و یا از نیروهای مازاد برای انجام کارهای پرورشی استفاده می شود.

پاک سرشت بیان داشت: باید در مدارس از نیروهای که در رابطه با امور پرورشی تحصیل کرده اند استفاده شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: تمامی نقاط دورافتاده استان اعم از فشافویه و دماوند ... باید از مربی پرورشی بهره مند شوند به نحوی که هر 96 دانش آموز در یک مدرسه باید یک مربی پرورشی داشته باشند و به انجام فعالیتهای پرورشی بپردازند.

در این همایش 660 نفر از مربیان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ، طالقان، اشتهارد، شهرقدس، ملارد و شهریار حضور داشتند.