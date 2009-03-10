دید انحصاری در اقتصاد موجب ناهنجاری اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، حجت الاسلام سید مهدی کروبی عصر امروز سفر به این شهر اظهار داشت: در این راستا باید با تدابیر دوراندیش، اقدامات سنجیده و پشتیبانی مردم بتوانیم وظیفه و رسالت خود را به بهترین نحو انجام دهیم.

وی با بیان اینکه کارهای وسیعی در راستای عمران و آبادانی کشور صورت گرفته است، بیان داشت: با وجود کارهای صورت گرفته اما با آرمانهای والای امام خمینی (ره) و نظام اسلامی فاصله داریم که امید است با تلاش و کوشش بتوانیم گامهای موثری را در زمینه اقتصاد کشور برداریم.

کروبی بیکاری، تورم و گرانی را از معضلات پیش روی مردم این منطقه دانست و اظهار داشت: باید با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در این مناطق تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

وی با اشاره به نارضایتی‌ها، تهدید و فشارها در مناطق مرزی افزود: امیدواریم با اجرای چارچوب قانونی بهتری، سختگیری در انجام مبادلات مرزی کاهش یابد تا از بیکار شدن عده‌ای جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم کردنشین این منطقه با هوشمندی و درایت وفاداری خود را در طول سال‌های سال به مردم نشان دادند، تصریح کرد: بعد از پیروزی در انتخابات قول می دهم تغییرات اساسی در این مناطق انجام دهم.

دبیر کل حزب اعتماد ملی ایجاد تغییر را لازمه بهبود وضعیت کشور اعلام کرد و گفت: رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور باید با عمل به قوانین اساسی، سیاست‌های داخلی و خارجی را سامان داده و با تعامل با دنیا با کشورهای همسایه ارتباط احسن داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه گفت: منکر اقدامات انجام شده نیستیم اما اقدامات به صورت اصولی و سنجیده انجام نگرفته است.