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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۳

علی کریمی :

نیمه اول کار را تمام کردیم / خودم از وینگادا خواستم تعویضم کند

نیمه اول کار را تمام کردیم / خودم از وینگادا خواستم تعویضم کند

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در دیدار امروز گفت: در نیمه اول به هدفمان رسیدیم و سه گل وارد دروازه حریف کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از دیدار امروز تیمش برابر الشارجه امارات گفت: در نیمه اول ما سوار بازی بودیم و به سه گل رسیدیم.

کریمی ادامه داد: این نهایت هدفمان بود که در همان نیمه اول به آن رسیدیم. با توجه به مصدومیتی که داشتم از شرایط ایده ال دور بودم به همین خاطر از وینگادا خواستم تعویضم کنم.

کریمی در مورد حضورش در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: همانطور که قبلا گفته ام مشکل تیم ملی غیبت من نبو. با این حال اگر دعوتم کنند با افتخار می آیم و امیدوارم در صعود تیم ملی به جام جهانی نقش کوچکی داشته باشم.

کد مطلب 847500

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