50 کتابخانه الکترونیک در مدارس گلستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی عصر سه شنبه در مراسم جشن پایان بی سوادی در گرگان، بدون اشاره به هزینه های انجام شده برای این کتابخانه ها گفت: درصد باسوادی روستاها و زنان استان، بیشتر از باسوادی در سطح شهرها و در بین مردان است و این امر نشان از توجه مسئولان به مناطق محروم، زنان و دختران بازمانده از تحصیل استان دارد.

پایین محلی، آموزش و پرورش را دستگاه عظیم تربیتی دانست و اظهار داشت: این دستگاه وظیفه تولید فکر را در جامعه به عهده دارد تا جامعه ای سعادتمند و پیشرو داشته باشیم و برای توسعه آن به کمک همه دستگاههای اجرایی نیاز دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات علمی، آموزشی و المپیادها، افزایش سهمیه حج عمره دانش آموزان، افزایش تعداد نمازخانه ها و سالنهای ورزشی مدارس، افزایش تعداد نوآموزان پیش دبستانی و مدارس شبانه روزی از جمله این اقدامات است.

وی افزایش سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی، مراکز آموزش از راه دور، ساخت و ساز و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای را از دیگر اقدامات انجام شده در بخش آموزش و پرورش بیان کرد.

پایین محلی، با بیان اینکه در سال آینده نهضت سوادآموزی از آموزش و پرورش جدا می شود، افزود: این امر به معنای این نیست که فعالیت این دو دستگاه در ارتباط با یکدیگر نخواهند بود بلکه قوی تر از گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی درباره استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز گفت: هنوز قولی در این باره داده نمی شود.