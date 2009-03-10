استفاده بی رویه از سموم در گیاهان دارویی مانع صادرات این محصول می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور عصر سه شنبه در دومین سمینار بررسی تولید و تجارت گیاهان دارویی در نهاوند افزود: گاهی کشاورزان برای دستیابی سریعتر به نتیجه از انواع سموم استفاده می کنند که این امر تنها نتیجه عکس دارد.

رضایی گفت: رعایت کشت ارگانیک باعث افزایش صادرات گیاهان دارویی می شود و رعایت کشت ارگانیک باید به یکی از اولویتهای کاری تبدیل شود زیرا تمام زندگی انسانها به گیاهان دارویی وابسته است و 80 درصد افراد جامعه از مواد طبیعی برای ادامه زندگی استفاده می کنند.

رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور اظهار داشت: گیاهان دارویی یکی از منابع غنی ایران است که می توان در امر صادرات و ارزآوری آن برنامه ریزی کرد.

رضایی بر شناسایی توانمندی روستاها به عنوان محل تولید گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت: ابتدا باید روستا را مورد ارزیابی قرار داد سپس با توجه به پتانسیلهای هر روستا برای تولید گیاه مورد نظر برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد و در مسیر فروش و صادرات نیز به امر بسته بندی باید توجه داشت.

وی با بیان اینکه در جهان 273 گونه گیاه آویشن وجود دارد، اظهار داشت: تنها 17 مورد از این گونه گیاهای در کشور ایران رشد می کند که از تمامی خصوصیات آن می توان در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی بهره گرفت.