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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

"زبان خصوصی ویتگنشتاین" منتشر شد

"زبان خصوصی ویتگنشتاین" منتشر شد

کتاب "زبان خصوصی ویتگنشتاین" تألیف استفان مولهال از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤلف در این کتاب مفاهیمی چون "گرامر"، امر بی معنا و "تصور" را در بندهای 243 تا 315 کتاب پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و ده فصل و 143 صفحه است.

فهرست برخی از عناوین این کتاب عبارتند از: "تک‌گوییهای ویتگنشتاین" ،بند 243 پژوهشهای فلسفی؛ تمثیل "کودک گریه می‌کند" ، بندهای 244 و 245 پژوهشهای فلسفی؛ مبحث" ابرهای ویتگنشتاین: درباره ناشناخته‌ها" ، بند 246 پژوهشهای فلسفی؛  بحث "فشارسنج انسانی" ، بند 270 پژوهشهای فلسفی و تمثیل "سوسک ویتگنشتاین".

کد مطلب 847505

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