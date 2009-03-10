"زبان خصوصی ویتگنشتاین" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤلف در این کتاب مفاهیمی چون "گرامر"، امر بی معنا و "تصور" را در بندهای 243 تا 315 کتاب پژوهشهای فلسفی ویتگنشتاین مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و ده فصل و 143 صفحه است.

فهرست برخی از عناوین این کتاب عبارتند از: "تک‌گوییهای ویتگنشتاین" ،بند 243 پژوهشهای فلسفی؛ تمثیل "کودک گریه می‌کند" ، بندهای 244 و 245 پژوهشهای فلسفی؛ مبحث" ابرهای ویتگنشتاین: درباره ناشناخته‌ها" ، بند 246 پژوهشهای فلسفی؛ بحث "فشارسنج انسانی" ، بند 270 پژوهشهای فلسفی و تمثیل "سوسک ویتگنشتاین".