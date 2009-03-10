نقد صحیح موجب اصلاح جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد فنایی عصر سه شنبه در نخستین جشنواره تجلیل از آثار پژوهشی حوزه دین در سازمان تبلیغات اسلامی کرمان اظهار داشت: اگر هدایت الهی در زندگی انسان وجود نداشته باشد انسان نمی تواند راه کمال و تکامل را پیدا کند.

فنایی عنوان کرد: خداوند انبیاء را برای هدایت انسانها فرستاد و سه کار اصلی تزکیه نفس، تعلیم کتاب و تعلیم حکمت را به عهده این افراد برگزیده نهاد اما در کنار آن به انسانها عقل داد و از انسانها خواست در امور تدبیر کنند و خداوند افرادی را که تعقل نمی کنند را در قرآن مذمت کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تعلیم و تزکیه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و انسان را به هدف نهایی خود برساند و در واقع این دو رکن مکمل یکدیگرند.

فنایی افزود: استفاده از عقل با پژوهش و تعقل در امور ممکن است و پژوهش نیز بدون آموزش صحیح انجام نمی شود.

وی گفت: باید پرورش روح و جسم در کنار یکدیگر انجام شود و اگر جسم انسان سالم باشد اما مشکل روحی داشته باشد کارآمد نخواهد بود.

وی با اشاره به لزوم پرورش اجتماعی و اخلاقی افزود: یکی از فواید پژوهش ارائه استدلالهای درست و در نهایت نقد صحیح از جامعه است در حقیقت در جامعه ای که نقد صحیح انجام شود مسئولان کمتر اشتباه می کنند.

وی گفت: انتقاد کردن به معنای مخالفت کردن نیست بلکه انتقاد درست حرکت در جهت تصحیح جامعه و در اینجا نقش عقلانیت در استدلال صحیح بسیار موثر است.

فنایی گفت: ایجاد یک جامعه پژوهشگر به عملکرد بخش آموزش جامعه و همچنین عزم ملی نیاز دارد.

وی گفت: باید برای پیشرفت جامعه به سمت نخبه پروری حرکت کنیم و در این جهت است که جامعه به سمت توسعه حرکت می کند.

کارشناس پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کرمان در ادامه این جشنواره گفت: این همایش با هدف تعمیق و تقویت فرهنگ دینی در سطح جامعه و شناساندن ابعاد مختلف اسلام ناب محمدی در کرمان انجام شده است.

مهدی تیموری تصریح کرد: با حمایت از طرح های پژوهشی اشاعه تعمیق فرهنگ دینی بسیار اثر بخش تر انجام خواهد پذیرفت.

وی گفت: استفاده از توان تحقیقاتی و علمی محققین و پژوهشگران و ترغیب محقیقن و پژوهشگران در تحقیق در حوزه های دینی و ایجاد نوآوری و روشهای وشیوه های اجرایی از اهدافی است که در این جشنواره پیگیری می شود.

تیموری افزود: 10 مقاله برتر در 3 محور پایان نامه دینی، تالیفات دینی و شبهات دینی در این جشنواره برگزیده شده اند و از این محققان در این جشنواره تجلیل خواهد شد.