امسال 30 میلیارد ریال برای تامین آب کشاورزی صومعه سرا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگارمهردرصومعه سرا، فرماندار صومعه سرا صبح چهارشنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهار داشت: این اعتبار برای لایروبی دو هزار هکتار آب بندان و نهر، بازسازی استخرها، حفر چاه های عمیق و بازسازی ایستگاه های پمپاژ آب به مصرف خواهد رسید.

وی متذکر شد: با اجرای این طرحها که 80 درصد پیشرفت کار دارد دو میلیون متر مکعب آب مورد نیاز زمینهای کشاورزی شهرستان صومعه سرا تامین می شود.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه سالانه 28 هزار هکتار از اراضی شهرستان صومعه سرا زیر کشت محصول برنج قرار می گیرد، یادآور شد: 128 هزار تن شلتوک از انواع برنج، برنجهای بومی و محلی، هاشمی، دم سیاه، کاظمی، صدری، فترر و نوع هیبرید در این منطقه کاشت می شود.