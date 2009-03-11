توسعه گلستان نیازمند خانه تکانی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده صبح چهارشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان افزود: سال 88 که پیش روی داریم باید سالی جدید و بانشاط برای شکوفایی و خدمت رسانی به مردم باشد.

وی اظهار داشت: برای توفیق در استان همه باید با هم باشیم و و باید قابلیتهای بخشهای مختلف و قابلیتهای فردی را گسترش دهیم.

استاندر گلستان خاطرنشان کرد: مدیران باید برابر وظایفشان پاسخگو باشند و در سال جدید در ادارت و دستگاه های زیرپوشش خانه تکانی کنیم تا شاهد خدمت رسانی مطلوبتر به مردم باشیم.

به گفته محمودزاده، خدمت به مردم زیباترین چیزی است که انسان را خوشحال می کند و شما وامدار کسی نیستند و اگر قصد انجام کاری دارید، خود انجام دهید.

نادعلی کهنسال رئیس سازمان بازرگانی گلستان گفت: در راستای سیاستهای تنظیم بازار در ایام عید برنامه ریز جامعی در استان صورت گرفت و نظارت جدی برعملکرد اصناف و بازاریان اعمال می شود.

وی افزود: همچنین لیست کشیک اصناف و بنگاه های اقتصادی که باید در ایام نوروز به ارائه خدمات بپردازند، تهیه شده است.

وی اظهار داشت: نمایشگاه فروش بهاره نیز در پنج شهر استان دایر است و اجناس در این نمایشگاه 15 تا 20 درصد زیرقیمت بازار عرضه می شود.