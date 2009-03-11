سرانه کتاب هر دانش آموز سه درصد از میانگین کشور پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمود زاده شامگاه سه شنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: ارتقای این سرانه در استان نیازمند تقویت کتابخانه‌های مدارس است.

وی در ادامه با اشاره به شش واحد آموزشی استعدادهای درخشان در استان اضافه کرد: تعداد واحدهای آموزشی استعدادهای درخشان در مقایسه با سایر استان‌ها قابل قیاس نیست.

محمودزاده با اشاره به برگزاری المپیادهای علمی، جشنواره‌های خوارزمی و رباتیک با مشارکت مردمی از طریق هیئت امنایی کردن این مدارس می‌تواند در کیفیت آموزشی و پرورشی این مدارس تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اعلام اینکه با پیگیری های انجام شده در سفر دوم 10 مصوبه بسیار خوب در حوزه آموزش و پرورش به تصویب هیئت دولت رسید ادامه داد: در جلسه هیئت دولت در ارومیه مصوبات خوبی در بخش آموزش و پرورش انجام دادیم که این مصوبات موجب جهش در توسعه سخت افزارهای مورد نیاز این بخش خواهد شد.

وی احداث سه آموزشکده فنی و حرفه و کشاورزی در شهرهای ماکو، میاندوآب و پلدشت را از جمله مصوبات هیئت دولت عنوان کرد و گفت: برای احداث هر کدام از این آموزشکده ها 40 میلیارد ریال اعتبار اولیه در نظر گرفته شده است.

محمودزاده خاطرنشان کرد: احداث 13 هنرستان فنی و حرفه ای و کار دانش از دیگر مصوبات هیئت دولت بود که برای احداث آنها 180 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

وی تغییر کاربری ساختمان سازمان آموزش و پرورش استان و فروش آن و احداث ساختمان جدید، اختصاص 25 میلیارد ریال توسعه و تجهیز مدارس استان در مناطق مختلف و اختصاص 10 میلیارد ریال برای توسعه IT در مدارس و ادارات آموزش و پرورش را از دیگر مصوبات هیئت دولت به آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی تخصیص اعتبار لازم از محل درآمدهای فروش نفت برای تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی فرهنگیان ارومیه را از جمله مهمترین مصوبات هیئت دولت عنوان کرد و گفت: این بیمارستان 15 سال است که ناتمام بوده که با اختصاص اعتبارات لازم تا سه سال آینده بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی احداث 9 باب خانه معلم در شهرستان ها، احداث اردوگاه دانش آموزی در ساحل دریاچه ارومیه و اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل اردوگاه دانش آموزی در خوی را از دیگر مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان در بخش آموزش و پرورش عنوان کرد.

محمودزاده افزود: احداث یک باب کانون فرهنگی در ارومیه، احداث ساختمان سازمان دانش آموزی در ارومیه و احداث 100 باب خانه معلم سرا در مناطق صعب العبور استان برای معلمان از مصوبات هیئت دولت می باشد.

مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری آذربایجان غربی هم با اشاره به نقش فرهنگیان در توسعه استان گفت: حل مشکلات فرهنگیان از دغدغه‌های مسئولان است.

فخرعلی نیکبخت با اشاره به تاثیرگذاری شوراهای آموزش و پرورش در حل مشکلات فرهنگیان اظهار داشت:‌ مسئولیت اصلی این شوراها با دبیری شوراها است که مدیران مجموعه‌های آموزش و پرورش آن را بر عهده دارند.

وی حل مشکلات فرهنگیان را از دغدغه‌های مسئولان عنوان کرد و افزود: باید مشکلات فرهنگیان با بررسی در شورای آموزش و پرورش بررسی شده و راهکارهای مناسب برای رفع آنها ارائه شود.

وی ادامه داد: نیاز است که نمایندگی اداره کل نوسازی مدارس در جنوب و شمال استان دایر شود تا شاهد ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی در سطح استان باشیم.

اختصاص 500 میلیون تومان از طرف اداره کل ارشاد برای خرید کتاب برای کتابخانه‌های مدارس استان، 25 عنوان برنامه سیمای مدارس با همکاری صدا و سیما و 35 برنامه رادیویی، زنگ سپاس از معلم، 20 درصد تخفیف برای تمام مطالبات شهرداری از فرهنگیان استان در ایام گرامیداشت هفته معلم از جمله مصوبات هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی بود.