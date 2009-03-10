200 میلیارد ریال به ثبت نوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی عصر امروز نمایندگان مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه پرداختند و مقرر کردند تا سقف 200 میلیارد ریال از اعتبارات سازمان ثبت در اختیار این سازمان برای احداث ثبت نوین قرار گیرد.