  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۵۱

با تصویب مجلس:

200 میلیارد ریال به ثبت نوین اختصاص یافت

200 میلیارد ریال به ثبت نوین اختصاص یافت

نمایندگان مجلس 200 میلیارد ریال برای اجرای ثبت نوین به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی عصر امروز نمایندگان مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه پرداختند و مقرر کردند تا سقف 200 میلیارد ریال از اعتبارات سازمان ثبت در اختیار این سازمان برای احداث ثبت نوین قرار گیرد.

 

کد مطلب 847519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها