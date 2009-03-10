200 میلیارد ریال به ثبت نوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی عصر امروز نمایندگان مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه پرداختند و مقرر کردند تا سقف 200 میلیارد ریال از اعتبارات سازمان ثبت در اختیار این سازمان برای احداث ثبت نوین قرار گیرد.
نمایندگان مجلس 200 میلیارد ریال برای اجرای ثبت نوین به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی عصر امروز نمایندگان مجلس به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه پرداختند و مقرر کردند تا سقف 200 میلیارد ریال از اعتبارات سازمان ثبت در اختیار این سازمان برای احداث ثبت نوین قرار گیرد.
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