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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۴۶

مجلس دولت را مکلف به پرداخت مستقیم بودجه دستگاهها کرد

مجلس دولت را مکلف به پرداخت مستقیم بودجه دستگاهها کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند بودجه مصوب را مستقیما به کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند، ابلاغ کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز به ادامه بررسی بودجه سال آینده پرداختند و دولت را مکلف کردند در اجرای قانون بودجه سال 88 کل کشور بودجه مصوب را مستقیما به کلیه دستگاههای اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند.

با مصوبه مجلس مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیما به دستگاههای اجرایی دارای ردیف مستقل صورت می گیرد.

با تصویب مجلس تخلف از این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.

همچنین خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاههای اجرایی مذکور در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

کد مطلب 847520

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