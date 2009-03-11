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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

بازار افغانستان و عراق پاسخگوی صادرات ایران نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: بازارهای افغانستان، عراق و سایر بازارهای کوچک اطراف کشور پاسخگوی صادرات ایران نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد گلابگیر ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مسائل روز صنایع استان در محل مجتمع ساپکو افزود: کشور ما بعد از انقلاب دوران بسیار سختی را گذرانده و در حال حاضر روند بازسازی و نوسازی را طی می کند.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: انجمن مدیران صنایع در استان با سابقه 30 ساله خود فعال است و به عنوان یک خادم صنعت به تمامی مشکلات صنایع و کارخانه های صنعتی استان رسیدگی می کند.

گلابگیر تصریح کرد: ما در ابتدای سالهای پس از انقلاب بدون استراتژی صنعتی وارد حوزه صنعت شدیم و این شتابزدگی عامل بسیاری از مشکلات ما در این زمینه است.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان بزرگترین معضل گربانگیر صنایع استان را مسئله کمبود نقدینگی و چه بسا به طور کلی عدم تخصیص نقدینگی و به وجود آوردن حالت رکورد در صنایع استان دانست و افزود: سیاستهای انقباضی بانکها و عدم تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی کمر صنعت را شکسته است.

وی بیان داشت: مسئله ارائه صورت حسابهای مالی واحدهای صنعتی به اداره دارایی از طرف بانکهایی که قصد ارائه تسهیلات دارند، در این شرایط بحرانی رکورد بسیار تاسف برانگیز است.

کد مطلب 847521

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