بازار افغانستان و عراق پاسخگوی صادرات ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد گلابگیر ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مسائل روز صنایع استان در محل مجتمع ساپکو افزود: کشور ما بعد از انقلاب دوران بسیار سختی را گذرانده و در حال حاضر روند بازسازی و نوسازی را طی می کند.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: انجمن مدیران صنایع در استان با سابقه 30 ساله خود فعال است و به عنوان یک خادم صنعت به تمامی مشکلات صنایع و کارخانه های صنعتی استان رسیدگی می کند.

گلابگیر تصریح کرد: ما در ابتدای سالهای پس از انقلاب بدون استراتژی صنعتی وارد حوزه صنعت شدیم و این شتابزدگی عامل بسیاری از مشکلات ما در این زمینه است.

رئیس هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان بزرگترین معضل گربانگیر صنایع استان را مسئله کمبود نقدینگی و چه بسا به طور کلی عدم تخصیص نقدینگی و به وجود آوردن حالت رکورد در صنایع استان دانست و افزود: سیاستهای انقباضی بانکها و عدم تخصیص تسهیلات به بخش خصوصی کمر صنعت را شکسته است.

وی بیان داشت: مسئله ارائه صورت حسابهای مالی واحدهای صنعتی به اداره دارایی از طرف بانکهایی که قصد ارائه تسهیلات دارند، در این شرایط بحرانی رکورد بسیار تاسف برانگیز است.