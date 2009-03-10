پیشرفت هسته ای ایران ادامه دارد/ درخواست ارائه بسته تشویقی معتبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری فرانسه، دنیس بلر مدیراطلاعات ملی آمریکا درسخنانی درکمیته نیروهای مسلح کنگره این کشور، قانع کردن ایران به دست برداشتن از برنامه هسته ای صلح آمیز را سخت توصیف کرد.

وی در تکرار سیاست کهنه چماق و هویج خواستار ارائه بسته های تشویقی معتبر و فشار بین المللی بر ایران شد.

بلر درادامه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران گفت: اگرچه ما از نیت ایرانی ها اطلاعی نداریم اما گزینه پیشرفت بیشتر هسته ای همچنان برای ایرانی ها یک گزینه مطرح است.

وی در عین حال از تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران توسط آژانس های اطلاعاتی آمریکا در حال حاضر خبر داد.

گفتنی است که سازمان های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی و همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی، صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را بارها تایید کرده اند و به اعتراف مدیران ارشد آژانس و مقامات اروپایی موضوع هسته ای جمهوری اسلامی اکنون فقط یک موضوع سیاسی است.

