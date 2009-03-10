سپاهان توانایی شکست نماینده امارات را دارد / با قدرت به میدان می رویم

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن طاهری که در نشست خبری عصر امروز در جمع خبرنگاران سخن می گفت: تمرینات خوبی را در این مدت پشت سر گذاشته ایم و بازیکنان به این نتیجه رسیده اند که تیم سپاهان شخصیت بزرگی دارد که باید با حضور قدرتمند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا این موضوع را بار دیگر به اثبات برسانند.

وی اداممه داد: ما نایب قهرمان آسیا هستیم و هواداران به حق از ما انتظار دارند که نتایج قابل قبولی را در این مسابقات بدست آوریم و ما هم تلاش می کنیم با ارائه بازی های قابل قبول انتظارات آنها را برآورده کنیم.

مربی تیم فوتبال سپاهان با بیان اینکه سطح تیم های اماراتی از تیم های لیگ برتری پایین تر است اظهار داشت: با توجه به اینکه فیلم بازی های مختلف این تیم را تماشا کرده ایم شناخت کاملی از آنها داریم و مطمئنا می توانیم برنده این دیدار باشیم.

وی اضافه کرد: ما با قدرت در این دیدار به میدان می رویم و مطمئنا می توانیم موفق شویم زیرا چیز خاصی از این تیم ندیده ام.

وی با بیان اینکه الشباب قوی تر از الشارجه است خاطرنشان کرد: تیم های اماراتی تا زمانی که گل نخورده اند سفت و محکم بازی می کنند اما پس از آنکه دروازه آنها را باز می کنید از هم می پاشند و نمی توانند نتیجه را جبران کنند.

طاهری که به عنوان سرمربی تیم سپاهان به ای اف سی معرفی شده است در خصوص دیدار با الاتفاق عربستان اظهار داشت: هر بازی را همان هفته آنالیز می کنیم ، ما امروز تمرکز بازیکنان را به این بازی معطوف کرده ایم و پس از پایان آن روی بازی با الاتفاق تمرکز خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که آیا با توجه به بازی حساسی که سپاهان با الاتفاق امارات پیش رو دارد این باشگاه اجازه حضور بازیکنان ملی پوش این تیم را در بازی تدارکاتی تیم ملی ایران می دهد گفت: باشگاه با فدراسیون فوتبال در این خصوص صحبت هایی کرده است و توافقاتی بدست آورده است.

طاهری در پایان گفت: قطعا بازیکنان اگر در پروازها و سفرهای طولانی باشند زودتر خسته شده و همین خستگی باعث آسیب دیدگی آنها می شود و این موضوع قطعا هم به تیم ملی و هم به باشگاه آنها ضربه می زند. امیدوارم با تعامل موجود این مشکل نیز برطرف شود.