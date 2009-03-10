بدنبال کسب تجربه لیگ قهرمانان هستیم/ دوست دارم پرسپولیس صعود کند

به گزارش خبرنگار مهر، تونی الیویرا سرمربی تیم فوتبال الشارجه امارات که پس از شکست 3-1 تیمش در نخستین دیدار لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: من قبل از هر چیز این پیروزی را به تیم پرسپولیس و هواداران این تیم تبریک می گویم . پرسپولیس در 7 دقیقه به آنچه که می خواست رسید و سه بار دروازه ما را باز کرد و این نشان می دهد ما مقابل تیم قوی و با تجربه ای تن به شکست دادیم.

تونی الیویرا درباره ارزیابی خود از این دیدار اضافه کرد: پرسپولیس در نیمه اول فشار زیادی روی دروازه ما وارد کرد و شروع بسیار خوبی داشت و خط دفاعی تیم ما بسیار شکننده و آسیب پذیر نشان داد بطوری که سه گل خرد کننده را دریافت کردیم.

وی افزود: در نیمه دوم نظم تیمی ما بهتر شد و از آنجا که پرسپولیس می دانست برنده این بازی است، فشار حملات خود را کاهش داد و این باعث شد تیم ما در نیمه دوم بازی بهتری را به نمایش بگذارد و از این بابت احساس غرور می کنم.

سرمربی الشارجه امارات با تاکید بر اینکه سطح توانایی های تیم خودم را می دانم و بدنبال کارهای خارق العاده نیستم در باره شانس صعود این تیم ، اظهار داشت: ما در این گروه با تیم های قدرتمندی نظیر پرسپولیس ، الشباب عربستان و الغرافه قطر همگروه هستیم و می دانم که بلند پروازی است اگر بخواهیم از این گروه صعود کنیم. آنها به مراتب بهتر از ما هستند و نباید این واقعیت را نادیده گرفت .

تونی الیویرا یادآور شد: ما برای کسب تجربه در لیگ قهرمانان آسیا بازی می کنیم و می خواهیم از حضور در این مسابقات لذت ببریم و سطح توانایی های خودمان را در مقایسه با تیم های بزرگ فوتبال باشگاهی آسیا بسنجیم.

وی با اشاره به اینکه تفاوت تیم الشارجه با تیم هایی نظیر پرسپولیس در نداشتن بازیکنان باتجربه است اظهار داشت : فرق تیم بزرگی نظیر پرسپولیس با الشارجه در داشتن بازیکنان باتجربه ای نظیر کریم باقری و علی کریمی است که تجربه بازی در لیگ فوتبال آلمان را دارند و داشتن چنین بازیکنانی برای ما آرزوست.

سرمربی الشارجه با اشاره به حمایت پرشور تماشاگران پرسپولیس از این تیم یادآور شد: تیم من برای اولین بار مقابل این تعداد تماشاگر بازی می کرد و بازیکنان من تجربه چنین مسابقه ای را نداشتند.

تونی الیویرا در خصوص شانس صعود پرسپولیس از این گروه اظهار داشت: من شناخت زیادی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ندارم اما اعتقاد دارم پرسپولیس در گروه سختی قرار دارد و با اتکا به کیفیت بازیکنان خود این شانس را دارد که از گروه خود صعود کند.

وی تاکید کرد: مربیگری تیم پرسپولیس را یکی از مربیان باتجربه و دوستان خوب من برعهده دارد به همین خاطر قلبا دوست دارم پرسپولیس از این گروه صعود کند.