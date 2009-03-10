قانون اساسی برای حضور زنان در سیاست محدودیتی قایل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام سید مهدی کروبی در ادامه سفر به استان آذربایجان غربی در جمع فعالان سیاسی اجتماعی زنان ارومیه ای گفت: رسیدن زنان به خود باوری برای کسب سمتهای عالی نیازمند کار فرهنگی است در حالیکه امروز با گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب امروز در مجلس شورای اسلامی تنها هشت زن نماینده حضور دارند و این نشان می دهد که حتی خود زنان به کاندیداهای زن رای نمی دهند.

کروبی خاطرنشان کرد: در کنگره حزب اعتماد ملی برای انتخابات شورای مرکزی حزب سفارش دو گروه را تاکید کردم، یک گروه حضور برادران اهل سنت و گروه دوم حضور بانوان در حزب بود و نگرانی داشتم که مبادا غفلت از حضور زنان موجب شود در انتخابات شورای مرکزی به زنان رای کافی داده نشود.

رئیس سابق مجلس خاطر نشان کرد: اگر مسئول اجرایی کشور شدم بیش از گذشته به حضور زنان در بخشهای اجرایی کشور همت می گمارم و حداقل علاوه بر یک وزیر زن یکی از معاونتهای خود را به زنان اختصاص خواهم داد.

کروبی با تاکید بر اینکه در زمینه مسائل حقوقی بین زن و مرد تبعیض گذاشته می شود، بیان داشت: در صورت پیروزی با انجام کار فرهنگی تبعیض را کم خواهم کرد.

هر گونه تاخیر در پیگری حقوق زنان خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد

رئیس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی هم در این مراسم اظهار داشت: هر گونه تردید یا تاخیر در پیگیری حقوق زنان خسارتهای جبران ناپذیری بر فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی و خانوادگی خواهد داشت.

بدرالسادات میر موسوی تصریح کرد: امروزه در جهان شاهد رشد و ظهور زنان در صحنه های مدیریتی کلان هستیم و این یک جریان جهانی و فراگیر است و اگر امروز زنان به عرصه نیایند از روند و قافله جهانی عقب می مانند.

میرموسوی خاطرنشان کرد: این امر تدوین برنامه ای برای احیای حق و حقوق زنان در کشور را ضروری می نماید که با شناسایی توانمندیها و ویژگیهای زنان از این توانمندیها در جهت پیشبرد و تعالی جامعه استفاده شود.