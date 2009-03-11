سازمان بازرگانی همدان برای حمایت از تولیدکنندگان گیاهان دارویی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فیصل مرداسی در دومین سمینار بررسی تولید و تجارت گیاهان دارویی افزود: نهاوند یکی از شهرستانهای پر پتانسیل در این استان است که به خوبی می تواند در حوزه گیاهان دارویی نقش آفرین باشد.

وی تصریح کرد: یکی از دهها پتانسیل نهاوند گیاهان دارویی است اما نباید از محصول سیب و گندم آن نیز غافل شد، زیرا گندم نهاوند از حیث کیفیت در کشور دارای رتبه است.

مرداسی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با خشکسالی روبرو است می توان در بخش گیاهان دارویی بیشتر سرمایه گذاری کرد و با توجه به اینکه جهان به سمت مصرف مواد بهداشتی، آرایشی، خوراکی و داوریی گیاهی حرکت کرده است از این مزیت بهره کافی را برد.

رئیس سازمان بازرگانی یادآور شد: در حال حاضر گردش مالی حاصل از فروش گیاهان دارویی در جهان حدود 44 میلیارد دلار است و نهاوند با داشتن ظرفیتهای قابل توجه و مزیت نسبی می تواند بخشی از این مبلغ را به خود اختصاص دهد.

مرداسی تصریح کرد: البته تنها داشتن مزیت نسبی برای ورود به بازارهای جهانی کافی نیست و باید مزیت رقابتی به دست آورد.

وی خاطرنشان کرد: باید با فکر، اندیشه و نوآوری محصولی را به جهان ارائه داد که حرف برای گفتن داشته باشد که در این راه داشتن نگاه جدی به موضوع بازاریابی ضروری است.

مرداسی گفت: چنانچه می خواهیم در برنامه پنجم توسعه موضوع گیاهان دارویی جدی گرفته شده شود باید شرکتهای بازاریابی وارد این عرصه شوند.

وی با اعلام آمادگی برای ارائه انواع مشوقها اظهار داشت: سازمان بازرگانی آمادگی دارد تا از سرمایه گذاران در این بخش حمایت کرده و به صادرکنندگان نیز جوایز صادراتی پرداخت می کند تا بخش گیاهان دارویی رونق پیدا کند.

مرداسی گفت: باید با یک نگاه تجارتی در ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی تلاش کرد.

دومین سمینار بررسی تولید و تجارت گیاهان دارویی توسط سازمان بازرگانی استان همدان برگزار شد که 15 مقاله توسط محققان به دبیرخانه این سمینار ارسال شده بود که 5 مقاله برتر در سمینار ارائه شد.