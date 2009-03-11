27 دستگاه BTS در شهریار نصب شد

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد بخش مخابرات این شهرستان از آغاز فعالیت دولت نهم و سالهای گذشته اظهار داشت: قبل از سال 84 تنها در شهرستان تنها دو طرح جامع مشترکین بود اما طی فعالیت دولت نهم این طرحها به 17 طرح رسید.

وی افزود: قبل از سال 84 در شهریار تنها دستگاه دیتا و طی فعالیت دولت نهم این دستگاه ها به 12 عدد رسیدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: راه اندازی دفاتر مخابراتی، تلفنهای همگانی، تلفنهای مشغول به کار در شهرستان رشد خوبی داشته است به نحوی که قبل از سال 84 تنها 43 دفتر مخابراتی فعال بود و طی سال گذشته این دفاتر به 62 دفتر افزایش یافته اند.

عرفان منش بیان داشت: شهرستان شهریار با جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفر باید از امکانات و خدمات مخابراتی قوی تری برخوردار باشد که به هیمن منظور مسئولان باید تلاش بیشتری کنند.

فرماندار شهریار عنوان کرد: طی سه ماه گذشته 27 دستگاه BTS در شهرستان فعال شد اما به رغم با افزایش فعالیتهای مسئولان مربوطه، شهروندان همچنان نسبت به کمبود امکانات گلایه مند هستند که این امر ناشی از رشد بی رویه جمعیت در شهرستان است.

وی یادآور شد: شهرستان شهریار نیاز به یک مرکز سوئیچینگ دارد تا ارتباطات قوی مخابراتی داشته باشد و شهروندان مجبور نشوند برای انجام کارهای ادارای به شهر تهران و کلانشهر کرج مراجعه کنند.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون 26 مرکز ICT روستایی در شهرستان فعال است، همچنین 26 تقاضای فعال کردن این مراکز در روستاهای بالای 100 خانوار نیز ثبت شده است.

عرفان منش اعلام کرد: هم اکنون تعداد شعبه های بانک در شهرستان شهریار پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید 83 شعبه جدید بانک در شهریار تاسیس شود.