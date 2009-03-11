گلستان آماده استقبال از انبوه مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح چهارشنبه در نشست اعضای این ستاد در استانداری افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از سه میلیون مسافر برای دیدن جاذبه های مختلف به استان سفر کنند که برنامه ریزی لازم برای ارئه خدمات به آنها شده است.

وی اظهار داشت: 20 هزار نیرو برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در بخش های مختلف ساماندهی شدند و مکانهایی نیز از جمله چهارشنبه بازار برای اسکان مسافران در گرگان در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: 30 آژانس مسافرتی در استان کشیک نوروزی هستند و طرح نظارت بر حمل و نقل نیز به صورت محسوس و غیرمحسوس اجرا می شود.

به گفته فعالی، همچنین در ایام نوروز هشت هزار و 500 نفر از نیروهای بهداشت و درمان کشیک هستند و 40 نیروی بهداشتی و درمان در قالب 15 اکیپ خدمات می دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان بیان داشت: در ایام عید بالگرد برای خدمات رسانی و امداد رسانی در استان مستقر است و 25 پایگاه ثابت امداد با 150 نیرو نیز آماده خدمت رسانی است.

وی یادآور شد: 13 اکیپ امداد خودرو جاده ای فنی و حرفه ای، 42 مرکز توزیع سوخت نیز در استان برا ارائه خدمات به مسافران نورزوی فعالیت دارد.

وی عنوان کرد: 1.5 میلیون بروشور نیز شامل اطلاعات بخش گردشگری استان بین مسافران نورزوی توزیع می شود.