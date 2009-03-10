امیدوارم بازیکنان اسیر قدرت سپاهان نشوند/ از پیش بازنده نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونیو سریزیو در نشست خبری عصر امروز گفت: تیم ما در لیگ امارات ناکامی های زیادی را تجربه کرده است اما امیدوارم در لیگ قهرمانان شرایط جدید ی را تجربه کنند. ما با نگاه تازه ای این مسابقات را شروع کردیم و امیدواریم بتوانیم نتایج قابل قبولی را بدست آوریم.

وی افزود: سپاهان یکی از قوی ترین تیم های آسیاست که در سال 2007 عنوان نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورده است. همچنین آنها میزبان این بازی هستند که کار ما را سخت تر می کند اما ما از پیش بازنده نیستیم و برای کسب نتیجه در این دیدار به میدان می رویم.

سرمربی برزیلی تیم الشباب خاطرنشان کرد: بعضی وقت ها در مسابقات فوتبال نتایجی بدست می آید که باعث شگرفی همگان می شود. ما امیدواریم این اتفاق در بازی فردا و به سود ما رقم بخورد.

سریزیو در پایان گفت: ما آماده سازی خوبی برای این مسابقات داشتیم و امیدوارم بازیکنانم اسیر جو ورزشگاه فولادشهر، حمایت چشمگیری تماشاگران سپاهان و قدرت بازیکنان این تیم نشوند.