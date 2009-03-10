الشباب را شکست می دهیم/ هیچ تیمی را نباید دست کم بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی که در نشست خبری عصر امروز سخن می گفت ضمن بیان مطلب فوق در خصوص ناکامی تیم سپاهان در مسابقات فصل گذشته افزود: دیگر نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم. ما سال قبل خودمان را صعود کرده می دانستیم و مغرورانه بازی کردیم در شرایطی که تیم قدرتمند عربستان را بدون فشار بسیار به خودمان در دو بازی رفت و برگشت شکست دادیم برابر تیم نه چندان قدرتمند الاتحاد سوریه دو بار شکست خوردیم که دلیل آن دست کم گرفتن حریف بود.

وی در این مورد اضافه کرد: ما در لیگ خودمان هم در مسابقه هایی که فکرش را هم نمی کنیم بازنده می شویم اما با تیم های بالای جدول بسیار خوب بازی می کنیم و نتایج ارزشمندی هم کسب می کنیم. ما باید فکرمان را عوض کنیم و در تمام مسابقات قدرت واقعی خود را به نمایش بگذاریم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: فیلم بازی تیم الشباب را دیده ایم و حتی یکی از وظایف ما آنالیز کردن این تیم بود. آنها به غیر از قدرت بازیکنان خارجی شان در نواختن ضربات ایستگاهی چیز خاص دیگری نداشتند و ما تصمیم داریم در پشت محوطه جریمه و حتی دورتر از آن هیچ فرصتی را در اختیار آنها قرار ندهیم.

وی اضافه کرد: توقع همه این است که امسال، سپاهان برخلاف سال گذشته نتایج قابل قبولی را کسب کنیم. ما نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم زیرا صعود به مرحله بعد برای ما در اولویت اول قرار دارد و پس از آن به فکر کسب نتایج بهتر در لیگ قهرمانان آسیا هستیم.

عقیلی در پایان در خصوص حضور در بازی تیم ملی گفت: ما در اختیار باشگاه هستیم و از طریق همین باشگاه بود که به تیم ملی راه یافتیم اما امسال شرایط خاصی در فوتبال ایران حکمفرماست زیرا هم تیم ملی ما بازی های حساسی در مقدماتی جام جهانی و جام ملت ها پیش رو دارد و هم تیم های باشگاهی ما باید در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند و هم بازیهای پرفشاری را در لیگ برتر پیش رو دارند. به همین دلیل همه باید به بهترین شکل با یکدیگر تعامل کنیم تا هم فوتبال ملی و هم فوتبال باشگاهی در مسابقات پیش موفق ظاهر شوند.