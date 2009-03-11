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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۰

طرح تفضیلی پالایشگاه باباجان کیاسر تصویب شد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست حقوقی پالایشگاه نفت باباجان گفت: طرح تفضیلی این پالایشگاه به تصویب سازمان محیط زیست رسیده است.

عادل روحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تفضیلی پالایشگاه نفت باباجان در سازمان محیط زیست به تصویب رسیده است که با تصویب این طرح روند اجرایی پالایشگاه تسریع خواهد شد و باید به دنبال منابع نفتی باشیم.

وی ادامه داد: احداث پالایشگاه نفت باباجان با اما و اگرهای زیست محیطی روبرو بود که با تصویب این طرح مشکلات زیست محیطی رفع شده است.

و ی خاطرنشان کرد: با احداث و  راه اندازی این پالایشگاه شاهد رشد صنعت نفت در شمال کشور خواهیم بود.

پالایشگاه نفت باباجان در شهر کیاسر از توابع شهرستان ساری احداث خواهد شد.

کد مطلب 847548

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