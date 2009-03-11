طرح تفضیلی پالایشگاه باباجان کیاسر تصویب شد

عادل روحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تفضیلی پالایشگاه نفت باباجان در سازمان محیط زیست به تصویب رسیده است که با تصویب این طرح روند اجرایی پالایشگاه تسریع خواهد شد و باید به دنبال منابع نفتی باشیم.

وی ادامه داد: احداث پالایشگاه نفت باباجان با اما و اگرهای زیست محیطی روبرو بود که با تصویب این طرح مشکلات زیست محیطی رفع شده است.

و ی خاطرنشان کرد: با احداث و راه اندازی این پالایشگاه شاهد رشد صنعت نفت در شمال کشور خواهیم بود.

پالایشگاه نفت باباجان در شهر کیاسر از توابع شهرستان ساری احداث خواهد شد.