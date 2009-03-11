پنج مدرسه هوشمند در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عبدالوحید فیاضی عصر سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به مازندران در بخش اموزش و پرورش به اختصاص دو میلیارد تومان به منظور تجهیزات آی تی مدارس در سالهای 87 و 88 اشاره کرد .

وی اظهار داشت: 500 میلیون تومان ازسوی نهاد ریاست جمهوری تخصیص یافته که پنج مدرسه هوشمند در شهرهای بهشهر، قائم شهر، آمل، تنکابن و بابل ایجاد خواهد شد.

فیاضی افزود: مابقی اعتبارات در بخش های توسعه کارگا های آی تی در 17 مدرسه، توسعه رایانه در 36 مدرسه وایجاد کارگاه در 142 مدرسه در مقاطع مختلف هزینه خواهد شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به مازندران را اختصاص شش میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی هنرستان ها عنوان کرد.

وی تصریح کرد: احداث هنرستان شش کلاسه با چهار کارگاه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در فریدونکنار، چالوس و هنرستان هشت کلاسه با پنج کارگاه در بابل و ناحیه یک ساری در این مصوبه گنجاده شده است که تنها ساری در حال مکان یابی پروژه می باشد و بقیه جا نمایی صورت گرفته است.

فیاضی در خصوص احداث پنج دبیرستان شبانه روزی دخترانه در استان طی سالهای 88 و 89 گفت: این دبیرستان ها در بند پی غربی بابل، ناحیه دو ساری، بهشهر و رامسر با اعتبار 5/4 میلیارد تومان در سال آینده عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه یک میلیارد و 500 میلیون تومان به منظور توسعه و ترمیم تجهیزات مدارس برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد : 750 میلیون تومان احداث کانون پرورش فکری کودکان در فریدونکنار، بابلسر و محمود آباد، دو میلیارد تومان به منظور تجهیز و نوسازی مراکز فنی و حرفه ای و هنرستان ها و اختصاص یک میلیارد تومان برای کمک به احداث خانه علم بهشهر در دور دوم سفر هیئت دولت به مازندران در بخش آموزش و پرورش مصوب شده است.

وی افزود : اکثر زمین های پروژه های احداثی آماده شده و کارگاه های مراکز فنی و هنرستان ها نیز قبل از آغاز سال تحصیلی آینده تجیز خواهند شد.

احداث خانه معلم، کانون های فرهنگی و هنری از محل اعتبارات تبدیل به احسن دارایی های سازمان آموزش و پرورش مازندران در 17 شهر استان و اختصاص دو میلیادر تومان برای نهضت وسواد آموزی در سال جاری با مشارکت استانداری و وزارت نفت که تا کنون تنها 200 میلیون تومان جذب شده است از دیگر مصوبات دور دورم سفر است.